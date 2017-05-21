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Знарок объяснил проигрыш сборной России канадцам в полуфинале ЧМ 2017

Опубликовано 21.05.17 02:13 Знарок объяснил проигрыш сборной России канадцам в полуфинале ЧМ 2017

Сборная России по хоккею со счетом 2:4 проиграла канадцам в полуфинале чемпионата мира и теперь сыграет с финнами матч за третье место.

По мнению главного тренера российской команды Олега Знарка удаления стали одной из причин поражения сборной России от команды Канады в полуфинале чемпионата мира по хоккею, сообщает "Спорт-экспресс".

"Удаления сломали игру, мы потратили силы, из-за этого совершали ошибки. Я доволен своей командой. У нас оставалось 30 секунд меньшинства в начале третьего периода, нужно было выстоять", - сказал Знарок.

"Я надеялся, что мы сегодня выиграем. Моменты были хорошие, но ужшкммт не смогли дожать их во втором периоде. Дело здесь не в психологии", - добавил тренер сборной России.

По ходу третьего периода защитник сборной России Владислав Гавриков получил травму и не смог продолжить встречу.

"Его состояние очень плохое", - прокомментировал Знарок.

Как ранее сообщал Topnews, в субботу сборная России со счетом 2:4 проиграла канадцам в полуфинале чемпионата мира.

Матч за третье место сборная России проведет 21 мая против проигравшего во встрече между командами Финляндии и Швеции. 
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