Канада - Россия: счет 4:2, обзор матча от 20.05.2017, видео голов, результат ЧМ 2017 (ВИДЕО)

20 мая в полуфинальном мачте чемпионата мира по хоккею 2017 сборная России проиграла команде Канады со счетом 4:3 и не сумела пробиться в финал турнира.

На чемпионате мира по хоккею начались полуфинальные матчи. Первыми на лед вышли самые титулованные и непримеримые соперники - сборные команды России и Канады.

Матч, состоявшийся 20 мая на льду "Ланксесс-Арене" в Кельне, завершился победой канадцев со счетом 4:2.

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С первых же минут встречи стало понятно, что матч с канадцами будет вязким, в постоянных силовых единоборствах.

В первом периоде обе команды действовали с оглядкой ужшкммт на оборону, игроки понимали, что пропущенную шайбу будет тяжело отыграть в дальнейшем. Стартовая двадцатиминутка в итоге так и закончилась без заброшенных шайб.

Во втором периоде россияне взвинтили темп и на 32-й нашим хоккеистам удалась потрясающая комбинация, которую завершил Евгений Кузнецов, издевательски буквально закатив шайбу в пустые ворота после выверенной передачи Артемия Панарина.

Через две минуты уже Никита Кучеров принимал поздравления от партнеров, после серии передач отправивший шайбу в ближний от голкипера канадцев угол ворот. На перерыв команды ушли с комфортным для россиян счетом с разницей в две шайбы.

Увы, заключительный период сложился откровенно неудачно для подопечных Олега Знарка. Наши стали допускать много ннарушений правил, и канадцы незамедлительно наказали соперника.

На 42-й минуте Марк Шайли использовал численное большинство, удачно подправив шайбу мимо Василевского после броска Натана Маккиннона.

За пять минут до конца основного времени сразу после трех удалений, россияне вновь пропустили. Отличился лучший бомбардир команды Маккиннон.

Буквально через минуту Райан О Ралли вывел канадцев вперед, а на последних секундах в уже пустых воротах россиян побывала четвертая шайба.

Таким образом команда Олега Знарка сыграет за бронзовые медали с победителем пары Швеция - Финляндия.

Канада - Россия, счет 4:2. ВИДЕО голов