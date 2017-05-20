Гороскоп на сегодня, 20 мая 2017, для всех знаков Зодиака

Что приготовили звезды 20 мая 2017 - читайте в материале TopNews.

Гороскоп на сегодня, Овен

Сегодня Овны будут мечтательно настроены: даже если обстоятельства срочно потребуют спуститься с небес на землю, это будет сделать нелегко. День наделяет представителей этого знака яркими фантазиями, которые с успехом будут затмевать для вас реальность или на равных спорить с ней.

Гороскоп на сегодня, Телец

Тельцам не стоит сегодня слишком многое ужшкммт ставить на карту, рисковать тем, что вам дорого, ради реализации проектов, кажущихся сейчас гениальными. Любые финансовые операции в этот день не принесут удачи, а покупки окажутся убыточными.

Гороскоп на сегодня, Близнецы

У Близнецов возможны романтические встречи и свидания, оригинальные сюрпризы, любовные признания, страстные ночи, ссоры и нежные примирения, однако к концу дня вы от всего этого устанете, и вам захочется простого тихого счастья.

Гороскоп на сегодня, Рак

Для Раков сегодня необходима чуть большая, чем привычно для вас, открытость в личных отношениях; именно она становится определяющим фактором не только вашего собственного комфорта, но и душевного равновесия ваших близких. День подходит для того, чтобы отказаться от вредных привычек или чего-то, что мешает вам в жизни, пересматривать отношение к жизни.

Гороскоп на сегодня, Лев

У Львов сегодня ожидается высокая конкуренция и агрессивность в обществе, а мирные контакты будут налаживаться с трудом. Астрологи пророчат успех тем представителям этого знака, кто занимается частным бизнесом. Возможно, вам лучше сдержать эмоции и пересмотреть свое отношение к некоторым важным вещам, только руководствоваться нужно здравым смыслом, а не сиюминутными чувствами.

Гороскоп на сегодня, Дева

Девы сумеют принять решение, которое самым важным образом отразится на дальнейшей работе. Внимательным образом изучайте все поступающие предложения и соглашайтесь в первую очередь на те, которые предполагают освоение новых знаний и навыков.

Гороскоп на сегодня, Весы

У Весов планирование в этот день может стать не только бесполезным, но и даже опасным: чем больше планов вы строите, тем меньше альтернативных возможностей замечаете. Постарайтесь вообще не высовываться, держитесь подальше от начальства, чтобы не попасть под горячую руку.

Гороскоп на сегодня, Скорпион

День подходит для корректировки отношений с близкими, поиска компромиссов, достижения договоренностей по важным вопросам, для пересмотра своей точки зрения. Скорпионам не следует бояться меняться и изменять мир вокруг себя, если вы никому этим не вредите. Происходят кармические закладки на ближайшие месяцы.

Гороскоп на сегодня, Стрелец

Если Стрельцам хочется изменить свою жизнь, то начинать нужно с малого. Большие же надежды слишком легко превращаются в большие иллюзии. Внимательно слушайте близких, интересуйтесь их делами, желаниями, мыслями, и новая идея родится сама собой. Нужно будет только довести задуманное до конца, а вашего запала может надолго не хватить.

Гороскоп на сегодня, Козерог

Сегодня все действия Козерогов могут иметь кармическое продолжение, особенно если представители этого знака пойдут против своих принципов. Возможны незначительные разногласия с руководством, деловыми партнерами. Постарайтесь быть в тонусе, держать себя в руках, максимально быстро ориентироваться в ситуации.

Гороскоп на сегодня, Водолей

Для Водолеев сегодня возможно все — романтические встречи и свидания, оригинальные сюрпризы, любовные признания, страстные ночи, ссоры и нежные примирения. Кстати, сегодня звезд помогут вам восстановить и нарушенные ранее отношения, помириться с теми, кто вам дорог. День хорош для покупки обуви и галантереи.

Гороскоп на сегодня, Рыбы

Рыб ожидает прекрасный и гармоничный день, когда можно восстановить утраченные отношения, сделать прекрасные покупки или просто провести время с любимыми людьми. Общение с добрыми друзьями подарит вам заряд положительных эмоций на ближайшее время. Вы будете сегодня особенно привлекательны, так как ваше мышление будет ярким и образным, а творческий потенциал — на большой высоте.