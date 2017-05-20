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Какой сегодня праздник: 20 мая отмечается церковный праздник Купальница

Опубликовано 19.05.17 23:48 Какой сегодня праздник: 20 мая отмечается церковный праздник Купальница

Сегодня, 20 мая, отмечают также День метеоролога.

Какой сегодня праздник, 20 мая 2017:  Всемирный день метрологии

20 мая отмечается День метрологии, учрежденный 88-ым заседанием организации МКМВ в 1999 году. История этого праздника в России начинается с 2004 года, а его дата приурочена к подписанию в 1875 году во Франции конвенции о научно-техническом сотрудничестве 17 стран, включая Российскую Федерацию во главе с представителем Петербургской Академией наук.

Этот праздник ежегодно отмечают ученые-метрологи, специализирующиеся в области измерений физических явлений.

Какой народный праздник сегодня, 20 мая 2017: Купальница

На Руси 20 мая существовала купать в реке ужшкммт всю имеющуюся в хозяйстве скотину, особенно лошадей. В народе считали, что такой обряд придаст животным здоровья и дополнительных сил для идущих полным ходом полевых работ.

Также в этот день целые семьи обливались водой из ближайшего природного источника. Специально для этого воду набирали с утра, ставили на солнце, а когда она нагревалась, каждый член семьи обливал себя с головы до ног.

На Купальницу женщины ходили друг к другу в гости и делились семенами. Полагалось, что чужие саженцы и семена приживались лучше собственных. 
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