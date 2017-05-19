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Синоптики: в Москве похолодает сразу на 22 градуса

Опубликовано 19.05.17 16:35 Синоптики: в Москве похолодает сразу на 22 градуса

Температура в Москве в ночь на понедельник резко изменится.

Очередное похолодание ждет жителей Москвы и Московской области, заявил "Интерфаксу" директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Конечно, сейчас погода очень теплая: сегодня днем - до 22 градусов, завтра в Москве - 21-23, а по области - до 25, без осадков. Но 21 мая начинается изменение погоды. В воскресенье в связи с перемещением холодного фронта днем - 14-16 градусов", - сказал Вильфанд.

По его словам, будет дуть северный ветер, в связи с чем температура, по сравнению с субботой, понизится на восемь-девять градусов, при этом вероятны осадки.

Похолодание продолжится в ночь на ужшкммт понедельник: в Москве в темное время суток - от нуля до плюс пяти, а в некоторых районах Подмосковья возможны заморозки до минус трех градусов. Однако днем в понедельник воздух прогреется до 13-15 градусов, осадков не ожидается. Вильфанд посоветовал утром в понедельник одеваться потеплее, с учетом холодов.

Он добавил, что похолодание длинным не будет - уже во вторник, 23 мая, воздух днем прогреется до 15-20 градусов, а в среду - до 24-25 градусов. Метеоролог констатировал, что нынешний май оказался одним из самых холодных за всю историю метеонаблюдений.

Как утверждают синоптики, таких длительных холодов не было, как и перепадов - по крайней мере, в текущем тысячелетии. Такие холодные месяцы отмечались ранее в 1880 и 1999 годах.

При этом в выходные дни погода будет разной: если в субботу москвичей порадует почти летняя погода, то в воскресенье из-за влияния северного циклона пройдет дождь и похолодает, сообщает РИА Новости.

В ближайшую субботу осадков не ожидается, ночью 8-10 градусов в Москве и 5-10 — по области, днем после полудня 23-25 градусов в столице и 20-25 в Подмосковье. Ночь на воскресенье будет теплой: 12-14 градусов в городе и 9-14 — по области. С приближением фронтальной зоны местами пройдет небольшой дождь. Днем местами пройдет кратковременный дождь с грозой, максимальная температура не выше 16-18 в Москве и 14-19 в Подмосковье. Местами северный ветер может усиливаться до 12-17 метров в секунду.
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