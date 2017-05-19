YouTube ВИДЕО: Эрдоган наблюдает за дракой у резиденции посла Турции в Вашингтоне

Предположительно, в запечатленной на Ютуб ВИДЕО стычке участвовали сотрудники службы безопасности турецкого лидера.

В Сети появилось Ютуб ВИДЕО, на котором запечатлено, как президент Турции Тайип Эрдоган наблюдает за дракой у резиденции посла страны в Вашингтоне. По некоторым данным, в потасовке участвовали представители службы безопасности турецкого лидера.

Запись сделал сотрудник телекомпании Voice of America (VOA) Turkish. В кадре видно, как Эрдоган выходит из автомобиля, припаркованного у входа в резиденцию, затем останавливается на несколько секунд, наблюдая за происходящим, после чего входит в здание.

Как писал TopNews, столкновения произошли ужшкммт во вторник в центре Вашингтона возле резиденции посла Турции. Протесты прошли на фоне визита Эрдогана в США.

YouTube ВИДЕО: Эрдоган наблюдает за дракой возле резиденции посла Турции в США