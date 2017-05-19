В секретной комнате в египетской пирамиде нашли капсулу с пришельцем

Ученые обнаружили статую, напоминающую инопланетного гуманоида, в секретной комнате в Великой пирамиде в Гизе.

Ученые нашли в секретной комнате Великой пирамиды в Гизе нашли статую, которая визуально напоминает инопланетного гуманоида. По словам специалистов из США, гробница не открывалась более 4 тысяч лет, ввиду чего все, что находилось в саркофаге, превратилось в пепел

Кроме того, само помещение располагалось почти в самом краю гробницы, ввиду чего найти его ранее было практически невозможно.

Египетские власти пока не ужшкммт позволяют взять останки странного существа для анализа ДНК. Уфологи уже начали собирать подписи для того, чтобы ученые смогли осуществить запланированную ими проверку. Объект сейчас по прежнему находится в гробнице под правительственной охраной.

Ученые, расшифровав надпись, узнали, что в капсуле содержится некое существо, которое было гонцом у фараона Хуфу и внешне напоминало инопланетянина. Скорее всего, таинственный гонец завоевал расположение правителя, и тот построил для содержания его тела капсулу.

Таинственное существо решили похоронить рядом с правителем, так как оно смогло завоевать его особую благосклонность,сообщает День Онлайн.

Сейчас уфологи собирают подписи, чтобы разрешить ученым проверить этот объект. Сейчас он находится в гробнице под правительственной охраной Египта.