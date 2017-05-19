 
TOP 10

1 «МегаФон» уронил сотовую сеть себе и «Йоте», затем упал Билайн

2 Въехавший в толпу на Таймс-сквер водитель "слышал голоса" (ФОТО, ВИДЕО)

3 СМИ: Усманов записал несогласованный с Кремлем ответ Навальному на личной яхте (ФОТО, ВИДЕО)

4 В Ставрополе 3 человека получили химический ожог, выпив сок из магазина

5 "Первый канал" предложил россиянам для экономии питаться на помойках (ВИДЕО)

6 В Сети появилось ВИДЕО, как Эрдоган наблюдает за дракой у резиденции посла Турции в Вашингтоне

7 ВИДЕО "грязных танцев" Дженнифер Лоуренс в стриптиз-клубе ошарашило фанатов

8 В секретной комнате в египетской пирамиде нашли капсулу с пришельцем

9 СМИ: каждому жителю пятиэтажки в Москве в ходе реновации предложат на выбор 3 дома для переселения

10 Стивен Хокинг назвал 5 причин, почему не стоит искать инопланетян

Новости наших партнеров

В секретной комнате в египетской пирамиде нашли капсулу с пришельцем

Опубликовано 19.05.17 13:03 В секретной комнате в египетской пирамиде нашли капсулу с пришельцем

Ученые обнаружили статую, напоминающую инопланетного гуманоида, в секретной комнате в Великой пирамиде в Гизе.

Ученые нашли в секретной комнате Великой пирамиды в Гизе нашли статую, которая визуально напоминает инопланетного гуманоида. По словам специалистов из США, гробница не открывалась более 4 тысяч лет, ввиду чего все, что находилось в саркофаге, превратилось в пепел

Кроме того, само помещение располагалось почти в самом краю гробницы, ввиду чего найти его ранее было практически невозможно.

Египетские власти пока не ужшкммт позволяют взять останки странного существа для анализа ДНК. Уфологи уже начали собирать подписи для того, чтобы ученые смогли осуществить запланированную ими проверку. Объект сейчас по прежнему находится в гробнице под правительственной охраной.

Ученые, расшифровав надпись, узнали, что в капсуле содержится некое существо, которое было гонцом у фараона Хуфу и внешне напоминало инопланетянина. Скорее всего, таинственный гонец завоевал расположение правителя, и тот построил для содержания его тела капсулу.

Таинственное существо решили похоронить рядом с правителем, так как оно смогло завоевать его особую благосклонность,сообщает День Онлайн.

Сейчас уфологи собирают подписи, чтобы разрешить ученым проверить этот объект. Сейчас он находится в гробнице под правительственной охраной Египта.
Другие материалы по этой теме

Стивен Хокинг назвал 5 причин, почему не стоит искать инопланетян

Россиянин нашел в Антарктиде инопланетный корабль (ФОТО, ВИДЕО)

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга