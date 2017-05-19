Флагман ВМС Украины сломался сразу после ремонта

Украинская прокуратура требует $ 25 тыс за плохой ремонт фрегата «Гетман Сагайдачный».

Военная прокуратура Южного региона Украины подала в суд на компанию-подрядчика из-за некачественного ремонта флагмана украинских ВМС "Гетман Сагайдачный", сообщает РИА Новости.

Отмечается, что фрегат вышел из строя почти сразу после ремонтных работ. Причина неисправности заключается в поломке дизельного двигателя корабля, которую компания-подрядчик не смогла устранить в течение установленного срока.

В связи с этим прокуратура требует взыскать с предприятия "штрафные санкции в интересах ужшкммт государства" на сумму в 668 тысяч гривен (около $25 тыс.). Судебное разбирательство дела продолжается.

Самый большой корабль Украины "Гетман Сагайдачный" отправили на техосмотр в плавучий док Черноморского судоремонтного завода в начале мая. На это из бюджета выделили 14,5 млн гривен (около $540 тыс.). В целом на ремонт и модернизацию флагмана ВМФ фрегата "Гетман Сайгайдачный" в 2017 году кабинет министров 8 февраля распорядился направить 91 млн гривен (почти $3,4 млн), отмечает ТАСС.

Средства выделены в рамках бюджетной программы развития вооружения и военной техники Вооруженных сил Украины. Согласно документу, всего на бюджетную программу развития вооружений и военной техники ВСУ в государственном бюджете 2017 года предусмотрено 6,47 млрд гривен (около $240 млн).

В марте заместитель начальника штаба ВМС ВС Украины капитан первого ранга Андрей Рыженко сообщил, что сейчас вышли "на финальную стадию" переговоры Киева и США о передаче Военно-морским силам Украины двух подержанных американских кораблей. Речь идет о двух патрульных катерах ВМС США, которые предназначены для охраны портов, баз, патрулирования морского побережья. Всего в ведении ВМС Украины, по словам Рыженко, в настоящее время находится 10 единиц военно-морской техники.