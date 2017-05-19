"Первый канал" предложил россиянам для экономии питаться на помойках (ВИДЕО)

Авторы программы «Доброе утро» на Первом канале рассказали зрителям, как экономить - питаться и одеваться бесплатно.

В эфире Первого канала ведущие программы "Доброе утро" рассказали о необычном способе экономии. Один из сюжетов – о москвичах, которые питаются на помойке, "не тратя деньги на еду", передают Дни.ру.

Герои сюжета – москвичи Даниил и Арина, они уже несколько лет "не тратят деньги на еду". "Молодая пара – фриганы. Питаются тем, что найдут на мусорке", – сообщил ведущий. В сюжете есть момент: молодой человек находит в мусорном контейнере упакованную булочку. "Вот ужшкммт тебе и еда! Ну смотрите, плесени нету", – заявил Даниил.

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Пара экономит не только на пище. Ребята оба зарабатывают, но деньги тратят только на поездки и съем квартиры. Даже стильная одежда у ребят – "найденная или подаренная".

"Есть очень много всяких бесплатных барахолок", – рассказала Арина. "Есть "обменники", есть такая штука, называется "фримаркет", куда люди приносят вещи, которые они уже не носят", – добавила она.

В сюжете рассказали, на чем еще можно сэкономить живя в столице. Бесплатно можно и подстричься. Некоторые студии красоты для своих учеников набирают моделей. Объявления размещают в соцсетях.

Информацию о бесплатном предоставлении услуг можно найти в интернете. Также авторы программы рекомендуют пользоваться городской сетью Wi-Fi и сайтами бесплатных объявлений. "Подаренный" велосипед, говорится в сюжете, поможет сэкономить на общественном транспорте.

«Первый канал» рассказывает и об обмене услугами и приводит в пример договор массажиста и певца: за час занятий вокалом — час массажа.