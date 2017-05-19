Гороскоп на сегодня, 19 мая 2017, для всех знаков Зодиака

Что приготовили звезды 19 мая 2017 - читайте в материале TopNews.

Гороскоп на сегодня, Овен

Для Овнов сегодня будет естественным стремление получить от своих действий наглядный результат. Такое качество может оказаться полезным при выполнении домашней работы, а также сделает представителей этого знака незаменимым помощником для окружающих. Также это подходящее время для приобретения различных приборов, техники, автомобильных запчастей. В дневной рацион не забудьте ужшкммт включить горячие блюда с добавлением пряностей.

Гороскоп на сегодня, Телец

У Тельцов день подходит для физических нагрузок любого рода, в том числе силовых. Благоприятный период для работы с землей, поездки на дачу, пикника на природе. Если вы не намерены покидать черту города, ваше здоровье укрепит прогулка или пробежка на свежем воздухе, например, в парковой зоне. Вечером потребность в движении может отойти на второй план, сменившись непреодолимой тягой к общению.

Гороскоп на сегодня, Близнецы

Сегодня Близнецов будет трудно назвать открытым человеком. Также представители этого знака не будут склонны к легкомыслию и поверхностности. Вы имеете собственную точку зрения и отнюдь не намерены делиться своими соображениями с первым встречным. Однако, несмотря на склонность все просчитывать, ваши действия могут иногда идти впереди размышлений. Это хорошее время для приватного обсуждения финансовых вопросов или для уединенных раздумий о них.

Гороскоп на сегодня, Рак

Сегодня Раки способны развернуть бурную деятельность, в одиночку или в сотрудничестве с другими людьми. Тем не менее, никто не сможет принудить вас к тому или иному занятию, если вы сами не захотите потрудиться. В это время вам не составит труда найти вокруг себя помощников, в том числе для решения финансовых, бытовых или технических задач. Вечер стоит провести в компании единомышленников или в переписке с ними.

Гороскоп на сегодня, Лев

Львам сегодня не стоит витать в облаках. Реализм и последовательность станут гарантией успеха в любом деле. Хорошее настроение будет во многом зависеть от вашей платежеспособности и умения правильно распоряжаться наличными денежными средствами. Это подходящее время для рутинных бытовых хлопот, связанных с приготовлением пищи, закупкой продуктов и медикаментов, а также уборкой и проведением технических работ.

Гороскоп на сегодня, Дева

Сегодня у Дев много возможностей. Чтобы не упустить ни одну из них, постарайтесь правильно распределить время. Утренние и дневные часы посвящайте энергичной работе (например, занятиям спортом, решению срочных проблем, физическому труду). Вечер идеален для общения и расширения кругозора. Особенно интересен будет обмен мнениями с людьми издалека (приезжими, путешественниками, дальними родственниками).

Гороскоп на сегодня, Весы

Весам астрологи советуют не упорствовать в своих заблуждениях, если грубые факты упрямо противоречат вашим стройным теориям. Любую гипотезу сегодня легко проверить на практике. Это отличное время для устранения тайных сомнений и подозрений, стоит лишь отбросить лень и заняться конкретной практической деятельностью. Будьте готовы уделить дополнительное внимание финансовым аспектам супружества или сексуальной стороне любовных взаимоотношений.

Гороскоп на сегодня, Скорпион

Вторая половинка Скорпионов может оказаться сегоня генератором идей и движущей силой задуманного совместного действа. Не обижайтесь на то, что вам отведена второстепенная роль. Вместо этого постарайтесь выполнить свою задачу как можно лучше. Свои чувства (включая сексуальный интерес) подтверждайте конкретными поступками. Только в этом случае ваши преимущества будут замечены и оценены по достоинству.

Гороскоп на сегодня, Стрелец

Стрельцам в этот день придется подумать не только о себе, но и о других. На повестке дня может оказаться целый комплекс обязанностей, с которыми никто не справится лучше вас. Будьте готовы оказать помощь делом, советом либо личным присутствием. Вашему самочувствию пойдут на пользу активность и общительность. Работоспособность будет выше, если вы с самого начала подойдете к задаче практично и деловито.

Гороскоп на сегодня, Козерог

Сегодня энергия и предприимчивость Козерогов не позволят представителям этого знака пассивно следовать за обстоятельствами. Возможно, вас потянет на приключения. Между тем вы вряд ли столкнетесь с непреодолимыми препятствиями, умаляющими вашу веру в себя и свои возможности. Это хорошее время для семейного отдыха, начала отпускного путешествия, пребывания на лоне природы, занятий спортом или литературной деятельности.

Гороскоп на сегодня, Водолей

У Водолеев сегодня приобретают важность дела, связанные с питанием, финансами, местом жительства, бытовой или сельскохозяйственной техникой, распоряжением городской или загородной недвижимостью. Это подходящее время для домашних хлопот (например, для усиленных занятий ремонтом или для благоустройства дачного участка). Вечер идеален для семейного ужина, за которым будут обсуждаться насущные проблемы.

Гороскоп на сегодня, Рыбы

Рыбам удастся в этот период соединить практицизм с дипломатичностью и изобретательностью. Вам будет нетрудно увидеть ситуацию с разных сторон, особенно если обсуждается финансовая проблема. Есть шанс стать отличным посредником, умеющим преследовать свои интересы и при этом не ущемлять чужие. Можно развивать ловкость рук, отрабатывать технические приемы. Не исключена короткая поездка по личным или домашним делам.