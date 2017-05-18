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Ученые NASA нашли летящую с сумасшедшей скоростью черную дыру, которая угрожает Солнцу (ВИДЕО)

Опубликовано 18.05.17 17:33 Ученые NASA нашли летящую с сумасшедшей скоростью черную дыру, которая угрожает Солнцу (ВИДЕО)

Астрономы обнаружили в космосе крупную черную дыру, превышающую массу нашего Солнца в 160 миллионов раз.

Астрономы обнаружили огромную быстро двигающуюся в сторону Солнечной системы черную дыру. Объект, получивший название CXO J101527.2 + 625911, превышает массу Солнца в 160 млн раз, передают "Актуальные новости".

Черная дыра, расположенная в 3,9 млрд световых лет от Земли, впервые была замечена телескопом NADA - Чандра. В то время как большинство черных дыр являются стационарными и расположены в центрах галактик, эта находится в движении. Огромная черная дыра, предположительно, сформировалась при столкновении двух маленьких объектов. Ученые ужшкммт называют подобное явление «отскоком».

Когда две небольшие черные дыры врезались друг в друга, они создали однонаправленные гравитационные волны. В соответствии с законом Ньютона, черная дыра могла быть сбита в противоположном направлении по отношению к траектории волн. Сила, генерируемая для приведения в движение черной дыры, зависит от направления и скорости вращения двух небольших отверстий. Точная оценка скорости новой черной дыры и импульса позволит получить более подробную информацию об этих неуловимых переменных.
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