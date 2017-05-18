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График отключения горячей воды в Москве в 2017 году по адресу МОЭК утвержден: начало работ передвинули на 22 мая

Опубликовано 18.05.17 12:03 График отключения горячей воды в Москве в 2017 году по адресу МОЭК утвержден: начало работ передвинули на 22 мая

Узнать про отключение горячей воды в Москве в 2017 году по прежнему можно на сайте МОЭК.

С 22 мая 2017 года в Москве начнется профилактическое отключение горячей воды у потребителей. Как уже писал ранее TopNews, длительность работ на системах теплоснабжения не будет превышать десяти дней.

Кроме того, с 18 мая "Московская объединенная энергетическая компания" приступила к последовательному отключению отопления в столичных жилых домах и объектах социальной сферы.

"В связи с включением систем отопления дата начала профилактических работ, требующих отключения ужшкммт горячей воды, была перенесена сначала с 10 на 15 мая, а затем и на более поздний срок", - подчеркивается в комментарии на сайте "МОЭК".

Скорректированный график отключения горячей воды в Москве в 2017 году можно будет посмотреть на сайте компании после 22 мая.

В ходе профилактических работ будут проведены гидравлические испытания, диагностика и ремонт трубопроводов. Также специалисты проведут ремонт оборудования районных тепловых станций, насосно- перекачивающих станций и центральных тепловых пунктов.
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