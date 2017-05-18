Морпехи США замерзли во время учений на границе с Россией

Почти 200 американских морпехов замерзли на учениях у границ России.

Американские военнослужащие испытывали дискомфорт из-за недостаточно теплого обмундирования во время мартовских учений возле российско-норвежской границы, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на Defense News.

Комментируя проблемы с одеждой у военных во время учений, представитель производителя военной одежды Torraka (Швеция) Йонас Райдем пояснил, что обмундирование не рассчитано на температуры до минус 45 градусов. Он отметил, что все выглядело презентабельно лишь на первый ужшкммт взгляд.

«Они думают, что им будет тепло, на деле же они ужасно замерзают», — сказал он.

По его словам, производитель формы для военнослужащих США не рассчитывал на то, что влага, которая образуется от тепла, может замерзать в слоях одежды, отмечает RNS.

«Дело во влажности. Но они не поняли этот трюк», - добавил Райдем.

Он отметил, что форма Torraka легкая и сделана так, что влага скапливается в наружном слое. Ткани во внутренних слоях быстро сохнут.

Совместные учения Joint Viking 2017 проходили в начале марта в провинции Финнмарк (Норвегия).

Общая численность участников превысила восемь тысяч, из них 700 человек — военнослужащие США и Великобритании. Были задействованы военная бронетехника, авиация и военно-морской флот. Район проведения военных учений расположен в 160−300 км от границы с Россией. Финнмарк является единственной норвежской провинцией, целиком находящейся за полярным кругом.