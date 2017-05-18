Гороскоп на сегодня, 18 мая 2017, для всех знаков Зодиака

Что приготовили звезды 18 мая 2017.

Гороскоп на сегодня, Овен

Овнам в начале дня рекомендуется никуда не спешить и спокойно заниматься начатыми делами. Откажитесь от излишней активности, если вы не в лучшей форме. Попробуйте снизить эмоциональные и физические нагрузки. Во второй половине дня на первый план выйдут материальные аспекты. Возможно повышение интереса к источникам доходов, оформлению сделок, выгодным контактам.

Гороскоп на сегодня, Телец

Тельцам ужшкммт не рекомендуется торопиться с началом нового дела. Подольше поспите, хорошо позавтракайте. С приближением вечера усилится интенсивность ваших размышлений и эффективность поступков. Назначьте деловую встречу, поездку, рабочее совещание или важный разговор на вечер. Несмотря на близость ночи, ваша энергия будет возрастать, за несколько часов вы успеете сделать больше, чем за всю первую половину дня.

Гороскоп на сегодня, Близнецы

Для Близнецов в начале дня будут уместны открытость, честность и смелость, но во второй половине суток эти аспекты могут оказаться не слишком актуальными. Чем ближе вечер, тем выше будет ваша внутренняя потребность в надёжности, защищенности, предсказуемости, материальной обеспеченности. Основным предметом ваших раздумий сегодня могут оказаться тайные сбережения, деловые переговоры или поездки, скрытые источники дохода.

Гороскоп на сегодня, Рак

В начале дня Ракам рекомендуется беречь силы и не пытаться изменить ситуацию в лучшую сторону напряжением воли. По мнению астрологов, такая попытка будет намного успешнее вечером. Именно в это время суток ваши мысли примут более позитивное направление. Не исключено, что сегодня размышления о заработке и заботы о хлебе насущном начнут незаметно переплетаться с возвышенными мыслями и романтическими надеждами: например, с мечтами о путешествии.

Гороскоп на сегодня, Лев

Утренние часы Львам рекомендуется посвятить завершению начатого. Пропустив удачный момент утром, вы рискуете оставить начатые дела незаконченными во второй половине суток. В конце дня постарайтесь уделить больше внимания вопросам материальной обеспеченности (как наглядного показателя ваших профессиональных достижений). Сегодня при разработке новых планов также не забывайте учитывать финансовую составляющую.

Гороскоп на сегодня, Дева

В начале дня энтузиазм Дев может оказаться ложным и не привести к конкретному результату, а вторая половина суток сделает ваши планы более практичными, а возможно, и более масштабными. Представителей этого знака могут заинтересовать контакты с жителями отдаленных территорий. Сегодня вы можете расширить сферу своего влияния (например, начать новую торговую операцию, совершить поездку, пополнить знания или круг знакомств).

Гороскоп на сегодня, Весы

Обстоятельства этого дня напомнят Весам, что худой мир лучше доброй ссоры. Не нужно прерывать отношения с другими людьми или обострять размолвку с ними, если на кону совместные ценности или общие материальные достижения. Во второй половине дня имеет смысл обратить особое внимание на состояние финансовых накоплений, налоговых отчислений, банковского счета. Это подходящий момент для оформления кредита.

Гороскоп на сегодня, Скорпион

Скорпионам в этот день не рекомендуется концентрироваться на дне вчерашнем. Незавершенные дела лучше закончить ещё в первой половине суток. Подумайте о том, где, как и с кем вы проведете предстоящий уикенд. Постарайтесь наладить хорошие отношения с партнёром по браку. Укрепить союз в это время поможет не только взаимное чувство, но и совместное дело (особенно если оно рассчитано на перспективу и влияет на общее будущее).

Гороскоп на сегодня, Стрелец

Потребность в свободном образе жизни Стрельцов будет естественной утром, а к середине дня ритм вашего существования может измениться. Астрологи советуют не пытаться во что бы то ни стало удержать вдохновение, лучше попробуйте найти для него новый источник. Сегодня может потребовать дополнительного внимания домашнее животное. Не исключено, что вам придётся заняться лечением или вспомнить о своих повседневных обязанностях.

Гороскоп на сегодня, Козерог

Козерогам не следует поддаваться плохому настроению утром: оно окажется недолговечным. После полудня у вас появятся новые позитивные планы, связанные с грядущими вечерними часами или с предстоящими выходными днями. Не исключено, что именно вечером вас ожидает очередной прилив активности и предприимчивости. Сегодня подходящий момент для интенсивной творческой деятельности и для проявления личной инициативы в любовных делах.

Гороскоп на сегодня, Водолей

В начале дня Водолеями могут руководить энтузиазм и желание выделиться из толпы, хотя вам будет не хватать последовательности. Поспешно начатое дело, скорее всего, останется незаконченным. Ближе к вечеру тесный контакт с родителями или другими членами семьи может стать обязательным условием гармоничного мироощущения. Не исключено, что сегодня вас будет привлекать не только общение с домочадцами, но и домашняя кухня.

Гороскоп на сегодня, Рыбы

Вторая половина дня станет наиболее продуктивной для Рыб, да и более комфортной в психологическом плане. В это время люди и обстоятельства начнут сами идти вам навстречу, иногда даже угадывая ваши желания. Романтическая сторона вашей натуры будет мирно уживаться с уважением к материальным ценностям. Сегодня возможно повышение интереса к практическим делам и контактам, сулящим выгоду.