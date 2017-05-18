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Трампа уличили в плагиате речи героини из комедии «Блондинка в законе»

Опубликовано 17.05.17 23:14 Трампа уличили в плагиате речи героини из комедии «Блондинка в законе»

Ролик смонтирован таким образом, что недавняя речь американского лидера сопоставляется с фразами героини.

Президента США Дональда Трампа заподозрили в плагиате речи героини американского фильма "Блондинка в законе" Эль Вудс. Соответствующее видео появилось в Twitter-аккаунте "Шоу Джимми Фэллона", пишет "Лента.Ру".

Ролик смонтирован таким образом, что недавняя речь американского лидера сопоставляется с фразами героини. Видео уже собрало более 70 тысяч лайков и 45 тысяч репостов. В своей речи глава государства рассказывает студентам о том, как важно быть собой и пытаться воплотить в реальность все свои ужшкммт мечты.

«Трамп украл начало своего выступления у Элен Вудс», — гласит надпись под видео.

— Вы должны сделать свои первые шаги в мир со страстью и уверенностью в себе. Мы сделали это, — повторяет практически слово в слово американский президент за Эль Вудс.

Отметим, в настоящее время видео продолжает набирать лайки и репосты.  
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