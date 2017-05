Трампа уличили в плагиате речи героини из комедии «Блондинка в законе»

Президента США Дональда Трампа заподозрили в плагиате речи героини американского фильма "Блондинка в законе" Эль Вудс. Соответствующее видео появилось в Twitter-аккаунте "Шоу Джимми Фэллона", пишет "Лента.Ру".

Ролик смонтирован таким образом, что недавняя речь американского лидера сопоставляется с фразами героини. Видео уже собрало более 70 тысяч лайков и 45 тысяч репостов. В своей речи глава государства рассказывает студентам о том, как важно быть собой и пытаться воплотить в реальность все свои ужшкммт мечты.

«Трамп украл начало своего выступления у Элен Вудс», — гласит надпись под видео.

Tonight: Trump plagiarized his commencement speech from Elle Woods in Legally Blonde pic.twitter.com/EScE4B02F8