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Зонд НАСА показал ВИДЕО вращающейся в лучах Солнца Цереры

Опубликовано 17.05.17 17:11 Зонд НАСА показал ВИДЕО вращающейся в лучах Солнца Цереры

Специалисты NASA опубликовали видео, на котором изображена вращающаяся Церера – самая маленькая карликовая планета Солнечной системы.

Автоматическая станция Dawn получила серию уникальных фотографий поверхности Цереры, подсвеченной Солнцем. Эти снимки позволили ученым впервые увидеть солнечную сторону карликовой планеты и изучить частицы ее грунта, сообщает РИА Новости со ссылкой на Лабораторию реактивного движения НАСА.

Зонд Dawn уже два года изучает крупнейший объект главного пояса астероидов между орбитами Марса и Юпитера — Цереру, представляющую собой зародыш планеты, остановившийся в развитии.

Зонд смог получить серию ужшкммт уникальных снимков кратера Оккатор и других регионов карликовой планеты с расстояния всего в 20 тысяч километров. Это не только позволило взглянуть на Цереру в естественном свете, но и получить массу новых данных, недоступных с других орбит.

В частности, планетологам удалось проследить, как свет Солнца взаимодействует с пылью и частицами грунта Цереры, и понять, насколько светлеет поверхность планеты при прямом освещении. Эта информация, как объясняют ученые, позволяет очень точно оценить размеры частиц грунта, определить, как много в нем пор, и раскрыть многие другие важные свойства.

Как надеются ученые, снимки также подтвердят, что белые пятна Цереры действительно являются следами потухшего криовулкана, помогут уточнить, как много льда на поверхности карликовой планеты, и изучить его химический состав.
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