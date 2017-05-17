Курс доллара на сегодня, 17 мая 2017: Трамп уронил доллар - эксперты

Курс валют на сегодня, 17 мая 2017: Банк России опустил курс доллара и поднял курс евро на сегодня, 17 мая 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 17 мая 2017, ЦБ РФ

Официальный курс доллара на 17 мая 2017 составляет 56,26 руб., курс евро на сегодня равен 62,03 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 17 мая 2017

Курс доллара в Сбербанке на сегодня установлен на уровне 55,14 руб. при покупке и 58,26 руб. при продаже банком, курс евро на сегодня составляет 60,44 руб. и 63,94 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение экспертов

Курс доллара США снова ужшкммт упал по отношению к мировым валютам после появившихся в прессе сообщений о том, что американский президент Дональд Трамп попросил экс-директора ФБР Джеймса Коми закончить расследование по делу бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна.

Как сообщает RNS со ссылкой на западные источники, позднее официальные представители Белого дома опровергли информацию и заявили, что лидер США никогда не просил Коми или кого-либо другого завершить расследование, но доллар успел упасть к иене на 0,7% - до 112.37. При этом индекс доллара снизился до 97.93.

До этого глава государства уволил Коми с поста директора ФБР из-за того, что тот "не способен эффективно выполнять свои функции".