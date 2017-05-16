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Порошенко ввел санкции против покойного российского сенатора

Опубликовано 16.05.17 20:20 Порошенко ввел санкции против покойного российского сенатора

В запретительный санкционный список, который был подписан президентом Украины Петром Порошенко, был внесён покойный сенатор Совета федераций.

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о расширении санкций в отношении физических лиц России, согласно которому российскому сенатору от Курганской области Олега Пантелеева, скончавшемуся осенью 2016 года, в течение года запрещён въезд на территорию Незалежной.

Также в списке запретительных мер в отношении умершего сенатора значатся блокирование его финансовых активов на украинской территории на тот же срок и иные санкции, установленные законом Украины, сообщает Лайф.

Напомним ужшкммт президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о расширении санкций в отношении физических и юридических лиц России и других государств. В общей сложности в санкционном списке теперь находится 1228 человек и 468 компаний. Кроме того, глава Украины распорядился заблокировать сервисы "Яндекса" и социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники" на территории своей страны.
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