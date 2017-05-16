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В Греции моряки и журналисты объявили забастовку против новых мер экономики

Опубликовано 16.05.17 14:20 В Греции моряки и журналисты объявили забастовку против новых мер экономики

Моряки и журналисты в Греции 16 мая начинают массовую 48-часовую забастовку в стране. К ним присоединяются и авиадиспетчеры.

Греческие моряки и журналисты во вторник начинают массовую забастовку по всей стране, передает "Интерфакс" со ссылкой на агентство AP. Из-за участия моряков в 48-часовой акции по всей стране будет прекращено паромное сообщение, связывающее греческие острова.

В свою очередь журналисты объявили о 24-часовой забастовке, в течение этого времени в эфир не будут выходить новостные передачи.

МИД Греции ужшкммт предупреждает туристов, что 17 мая в массовой забастовке планируют принять участие два крупнейших профсоюза страны - GSEE и ADEDY. По данным МИД Греции, пассажирские паромы не будут ходить с 13:01 16 мая до 00:59 18 мая, хотя возможны некоторые исключения.

Кроме того, во вторник к протесту могут присоединиться авиадиспетчеры, которые собираются прекратить работу на четыре часа.

Участники забастовки выступают против нового соглашения с международными кредиторами по новым мерам экономии. Политики и парламентарии Греции в понедельник начали 4-дневные дебаты о том, следует ли одобрять новые сокращения госрасходов, итоговое голосование в парламенте ожидается в четверг вечером.

В заявлении журналистских профсоюзов говорится, что "антинародные меры и обязательства перед кредиторами" сказываются на всем народе, и особенно на сотрудниках СМИ, поскольку предусматривают массовые увольнения, новые сокращения основных и дополнительных пенсий и новые налоги для трудящихся и пенсионеров. "Мы требуем немедленной отмены всех антирабочих положений и изменений в системе страхования, которые привели к удушению прав рабочих и гарантий, произволу работодателей, к ликвидации социального государства и к тому, что люди стали постоянными заложниками пенсий и социальных пособий", — говорится в заявлении. Профсоюзы сотрудников СМИ требуют стабильной и полной занятости для всех и равных прав, "достойных зарплат и пенсий", существенных мер по решению проблемы безработицы, подписания коллективных трудовых договоров, сохранения профессиональных фондов страхования и социального обеспечения, отмечает РИА Новости.
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