Нападение соратников Яроша на таксиста попало на ВИДЕО

В кадре запечатлено, как один из мужчин избивает другого битой, также слышны звуки выстрелов.

В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент конфликта между таксистом и соратниками лидера украинского движения "ДИЯ", бывшего главы запрещенного в России "Правого сектора"* Дмитрия Яроша в городе Каменском (бывший Днепродзержинск).

В кадре запечатлено, как один из мужчин избивает другого битой. Также слышны звуки выстрелов. После этого на место инцидента прибегают несколько человек и начинают бить одного из участников конфликта ногами, а ужшкммт мужчина с битой в это время падает на землю.

Ранее TopNews писал о том, что в Каменском двое пассажиров атаковали таксиста, отказавшегося ответить им на приветствие "Слава Украине!" (ответ: "Героям слава!". — прим. ред.). Это привело в ярость мужчин, и они ударили водителя, пока тот отсчитывал сдачу, а затем начали бить по автомобилю. Один из агрессивных пассажиров прострелил водителю обе ноги.

По некоторым данным, нападавшими были члены "Правого сектора" (запрещен в РФ), но лидер Каменского отделения организации заявил, что один из задержанных не имеет к ней отношения, а является членом движения "ДИЯ" и телохранителем Яроша. Вторым злоумышленником является участник конфликта на Донбассе в составе добровольческих батальонов.