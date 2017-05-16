В Челябинске охранники супермаркета избили инвалида (ВИДЕО)

Охранники заподозрили мужчину в краже товаров с прилавка.

В Челябинске охранники местного супермаркета "Проспект" избили инвалида второй группы Елизара Кудымова, заподозрив его в краже.

Как пишет Lenta.ru, 41-летний мужчина пришел в магазин для того, чтобы купить бритвенный станок своей жене, однако охранники заподозрили его в краже товаров с прилавка и остановили в торговом зале. В ответ Елизар заявил, что сотрудники ЧОПа не имеют права обыскивать покупателей и предложил вызвать полицию. После этого охранники ужшкммт отвели инвалида в подсобное помещение, где нет камер, и избили. Не обнаружив у него при себе никаких товаров, ни привели мужчину в чувство и вывели из магазина через черный ход.

Уже на улице Кудымов заметил пропажу кошелька с деньгами и банковской картой.

"Я вызвал полицию, составили протокол. Потом я снял побои, написал заявление. Но прошел уже почти месяц, а ответа нет до сих пор", — сказал потерпевший.

Елизар Кудымов недавно перенес две сложные операции по удалению легкого и четырех ребер. Сейчас он проходит послеоперационный курс.