 
TOP 10

1 В "Лаборатории Касперского" выяснили, кто запустил вирус-вымогатель WannaCry: это не АНБ

2 В Челябинске охранники супермаркета избили инвалида (ВИДЕО)

3 Нападение соратников Яроша на таксиста попало на ВИДЕО

4 СМИ: Трамп передал Лаврову сверхсекретные документы по ИГИЛ

5 Эксперты рассказали, что укрепит рубль как минимум до лета

6 Сборная России разгромила Латвию на ЧМ по хоккею (ВИДЕО)

7 Путин прокомментировал отказ России от "Евровидения" и оценил последствия кибератаки

8 Ученые: конец света может наступить 15 мая, если БАК откроет "врата Ада"

9 СМИ: врачи дают год жизни победителю "Евровидения 2017" Сальвадору Собралу (ВИДЕО)

10 Охранник Яроша прострелил ноги таксисту, отказавшемуся сказать "Героям слава!" (ФОТО, ВИДЕО)

Новости наших партнеров

В Челябинске охранники супермаркета избили инвалида (ВИДЕО)

Опубликовано 16.05.17 08:29 В Челябинске охранники супермаркета избили инвалида (ВИДЕО)

Охранники заподозрили мужчину в краже товаров с прилавка.

В Челябинске охранники местного супермаркета "Проспект" избили инвалида второй группы Елизара Кудымова, заподозрив его в краже.

Как пишет Lenta.ru, 41-летний мужчина пришел в магазин для того, чтобы купить бритвенный станок своей жене, однако охранники заподозрили его в краже товаров с прилавка и остановили в торговом зале. В ответ Елизар заявил, что сотрудники ЧОПа не имеют права обыскивать покупателей и предложил вызвать полицию. После этого охранники ужшкммт отвели инвалида в подсобное помещение, где нет камер, и избили. Не обнаружив у него при себе никаких товаров, ни привели мужчину в чувство и вывели из магазина через черный ход.

Уже на улице Кудымов заметил пропажу кошелька с деньгами и банковской картой.

"Я вызвал полицию, составили протокол. Потом я снял побои, написал заявление. Но прошел уже почти месяц, а ответа нет до сих пор", — сказал потерпевший.

Елизар Кудымов недавно перенес две сложные операции по удалению легкого и четырех ребер. Сейчас он проходит послеоперационный курс. 
Другие материалы по этой теме

В Москве водитель BMW избил женщину и отказался признать свою вину

В Москве жестоко избили чемпиона Европы по дзюдо

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга