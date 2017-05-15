Курс доллара на сегодня, 15 мая 2017: в ЦБ РФ предупредили о последсвиях занижения курса рубля

Курс валют на сегодня, 15 мая 2017: также представители регулятора раскритиковали политику слабого рубля.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 15 мая 2017, ЦБ РФ

Официальный курс доллара на 15 мая 2017 составляет 57,16 руб., курс евро на сегодня равен 62,09 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 15 мая 2017

Курс доллара в Сбербанке на сегодня установлен на уровне 55,84 руб. при покупке и 58,96 руб., курс евро на 15 мая 2017 равен 60,74 руб. и 64,24 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение экспертов Банка России

По мнению авторов аналитической записки департамента ужшкммт исследований и прогнозирования Банка России, занижение реального валютного курса рубля имеет для экономики больше минусов, чем плюсов, так как слабая валюта "дотирует" отрасли с низкой производительностью труда за счет остальной экономики.

По словам авторов исследования, "исторический опыт показывает, что попытки занижения реального валютного курса за счет операций на валютном рынке, как правило, заканчиваются неудачами", так как "реальный валютный курс все равно укрепляется, но под действием более высоких темпов роста цен".

С точки зрения структуры экономики, результат от занижения валютного курса оказываются неоднородными, причем он по-разному проявляется в отраслях экономики. Ослабление курса рубля создает два эффекта, влияющие на факторы производства (труд и капитал), пишет РИА Новости.

Специалисты отмечают, что первый эффект проявляется в падении заработных плат в производстве торгуемых товаров в сопоставлении с другими странами, а "искусственное занижение курса создаст конкурентные преимущества, но за счет снижения благосостояния населения".

Как отмечается в документе, второй эффект ослабления валютного курса увеличивает цены и снижает спрос на импортные инвестиционные товары и комплектующие, причем инвестиционный импорт может играть значимую роль во внутренних инвестициях в основной капитал.

Соотношение импорта и производства инвестиционных товаров (машин и оборудования) в России в прошлом году составило 1,5, то есть на 1 рубль внутреннего производства пришлось 1,5 рубля импорта. В случае ориентации на импорт, капиталоемкие отрасли сильнее проигрывают от роста цен на импортные инвестиционные товары, чем трудоемкие отрасли.

"Учитывая, что в последние годы многие сложные товары производятся с большим количеством импортных комплектующих на конечных частях производственных цепочек, для таких товаров слабый курс нивелирует выгоды от удешевления рабочей силы и других факторов, позволяющих встраиваться в производственные цепочки", – подчеркивается в аналитической записке.

Ослабление рубля приводит к перемещению внутреннего спроса с импортных товаров на отечественные, растет на них и внешний спрос. В итоге создаются условия, когда слабый рубль приводит к тому, что в большем выигрыше оказываются трудоемкие производства.

По мнению авторов исследования, "в политике слабой валюты больше минусов, чем плюсов", так как она "дотирует" отрасли с низкой производительностью труда за счет остальной экономики, консервирует структуру производства, не позволяя ресурсам перемещаться в более производительные трудоемкие или капиталоемкие отрасли.

В документе подчеркивается, что позиция авторов записки может не совпадать с официальной позицией регулятора.