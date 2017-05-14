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Евровидение 2017, финал, итоги: назван победитель - певец из Португалии Сальвадор Собрал (ВИДЕО)

Опубликовано 14.05.17 01:45 Евровидение 2017, финал, итоги: назван победитель - певец из Португалии Сальвадор Собрал (ВИДЕО)

В ночь с 13 на 14 мая в Киеве завершился песенный конкурс "Евровидение 2017".

В субботу, 13 мая, в Киеве состоялся гранд-финал международного музыкального песенного конкурса "Евровидение-2017".

По итогам голосования телезрителей и суммирования оценок жюри победителем конкурса в этом году стал представитель Португалии, 27-летний певец Сальвадор Собрал с композицией "Amar Pelos Dois".

Отметим, что накануне финала имя именно португальского исполнителя поднялось в строчке букмекерских рейтингов на первое место. Таким образом в следующем году конкурс "Евровидение-2018" пройдет в Португалию.

Своим выступлением в финале ужшкммт певец набрал 758 очков, что обеспечило ему уверенную победу.

Второе место занял представитель Болгарии 17-летний Кристиан Костов (615 очков).

На третьей позиции оказалась Молдова и ее харизматичный коллектив Sunstroke Project ( 374 очка).

"Евровидение 2017", финал 13 мая. Сальвадор Собрал, "Amar Pelos Dois". Смотреть ВИДЕО.

Напомним, ранее стало известно, что певцу Сальвадору Собралю по завершении песенного конкурса срочно потребуется сложная операция на сердце.
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