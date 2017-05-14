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Какой сегодня праздник: 14 мая 2017 года в России отмечается церковный праздник Еремея-Запашника

Опубликовано 13.05.17 23:44 Какой сегодня праздник: 14 мая 2017 года в России отмечается церковный праздник Еремея-Запашника

Также сегодня отмечается день фрилансера в России.

День фрилансера в России

14 мая 2017 года в России традиционно отмечается День фрилансера, приуроченный к образованию в 2005 году одной из первых бирж фриланса. Хотя этот праздник не является официальным, уже много лет в честь этого события проводятся массовые мероприятия для представителей этой профессии. Традиционно в этот день поздравляют программистов, дизайнеров, оптимизаторов, менеджеров и всех остальных, кто трудится вне офисных стен. 

Церковный ужшкммт праздник Еремей-Запашник

В народе в этот день впоминают святого по имени Иеремия, который являлся вторым великим пророком (всего их было четыре), упомянутом в Ветхом Завете. Пророческая деятельность святого приходилась на самый разгар становления Иудейского царства. 

На Руси Иеремии дали собственное символическое прозвище – Запашник, а вместо сложного имени с сочетанием гласных, пророка стали называть Еремеем.

Запашником его прозвали, потому что в этом промежутке времени, в день поминовения, активно проводились земельные работы. 

Согласно приметам, если на Еремеея был погожий день, то хлеба было принято убирать в условиях хорошей погоды, иначе долго не сохранятся. Наблюдения вели и за муравьями: если те чисты да сыты – быть обилию пшеницы. А для того, чтобы год блистал плодородием, в этот день никогда не давали взаймы, будь то деньги, кусок хлеба или другие составляющие хозяйского быта.
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