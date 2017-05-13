 
TOP 10

1 Вирус-вымогатель WannaCry случайно удалось остановить всего за $10

2 Финал "Евровидения 2017" в Киеве 13 мая: трансляция онлайн (ВИДЕО)

3 В страшном ДТП в Турции с туравтобусом погибли 23 человека (ВИДЕО)

4 Исландской участнице "Евровидения" грозит тюрьма за выходку в Киеве (ВИДЕО)

5 Сборная России разгромила Словакию на ЧМ по хоккею (ВИДЕО)

6 Charlie Hebdo опубликовал карикатуры на Кадырова и геев в Чечне (ФОТО)

7 Мэр Химок поздравил ветеранов с 9 мая в "пьяный микрофон" (ВИДЕО)

8 Скончался «фактурный злодей» из «Возвращения Будулая» и «Антикиллера» актер Юрий Шестернев

9 В Питере пришедшую в гости женщину 4 дня насиловали в запертой квартире

10 Танцор Папунаишвили сделал предложение красавице-итальянке во время матча ЦСКА (ФОТО, ВИДЕО)

Новости наших партнеров

Финал Евровидения 2017: онлайн трансляция 13 мая (ВИДЕО)

Опубликовано 13.05.17 20:33 Финал Евровидения 2017: онлайн трансляция 13 мая (ВИДЕО)

"Евровидение 2017", последние новости: где смотреть трансляцию в России финала 13 мая, состав участников, фавориты конкурса - читайте в материале Topnews.

Расположенный в Киеве Международный выставочный центр принимает 13 мая 2017 года финал песенного конкурса "Евровидение 2017". Грандиозное событие начнется в 22:00 мск.

Российские телезрители не смогут посмотреть конкурс в прямом эфире: "Первый канал" отказался транслировать мероприятие после того, как СБУ запретила въезд на территорию Украины российской участнице Юлии Самойловой. 

 

Тем не менее, смотреть "Евровидение 2017" в режиме онлайн россияне смогут на официальных ресурсах конкурса: Eurovision.tv и Eurovision.ua.

9 мая в Киеве состоялся первый полуфинал конкурса, по результатам которого в финал прошли: Молдова, Азербайджан, Греция, Швеция, Португалия, Польша, Армения, Австралия, Кипр, Бельгия.

 

Публикация от l u n e (@ania_lune)

 

Второй полуфинал, состоявшийся 11 мая, определил еще десятку финалистов: Болгария, Белоруссия, Хорватия, Венгрия, Дания, Израиль, Румыния, Норвегия, Нидерланды и Австрия.

К тому же непосредственно в финал попадают еще шесть стран. В их числе государства-основатели "Евровидения": Испания, Италия, Великобритания, Германия, Франция, и принимающая в этом году конкурс Украина.

 

Состав участников "Евровидения 2017":

  1. Израиль. IMRI – I Feel Alive
  2. Польша. Kasia Moś – Flashlight
  3. Беларусь. Naviband – Story of My Life
  4. Австрия. Nathan Trent – Running On Air
  5. Армения. Artsvik – Fly With Me
  6. Нидерланды. TOG3NE – Lights and Shadows
  7. Молдова. Sunstroke Project – Hey Mamma
  8. Венгрия. Joci Pápai – Origo
  9. Италия. Francesco Gabbani – Occidentali's Karma
  10. Дания. Anja – Where I Am
  11. Португалия. Salvador Sobral – Amar Pelos Dois
  12. Азербайджан. Dihaj – Skeletons
  13. Хорватия. Jacques Houdek – My Friend
  14. Австралия. Isaiah – Don't Come Easy
  15. Греция. Demy – This is Love
  16. Испания. Manel Navarro – Do It For Your Lover
  17. Норвегия. JOWST – Grab The Moment
  18. Великобритания. Lucie Jones – Never Give Up On You
  19. Кипр. Hovig – Gravity
  20. Румыния. Ilinca ft. Alex Florea – Yodel It!
  21. Германия. Levina – Perfect Life
  22. Украина. O.Torvald – Time
  23. Бельгия. Blanche – City Lights
  24. Швеция. Robin Bengtsson – I Can't Go On
  25. Болгария. Kristian Kostov – Beautiful Mess
  26. Франция. Alma – Requiem

Победителя "Евровидения-2017" определят по итогам голосования зрителей и оценки профессионального жюри в соотношении 50% на 50% голосов. В финале за победную песню будут голосовать все 42 страны-участницы конкурса. 

Главным фаворитом "Евровидения 2017" является представитель Италии Франческо Габбани. 

На втором месте, по мнению букмекеров, идет португалец Сальвадор Собраль. 

Замыкает тройку лидеров участник от Болгарии Кристиан Костов, запомнившийся российским зрителям по проекту "Голос. Дети". Напомним, что в телешоу молодой певец представлял команду Димы Билана.

"Евровидение 2017", финал 13 мая. Прямая трансляция. Смотреть онлайн ВИДЕО
Другие материалы по этой теме

Названы победители второго полуфинала "Евровидения 2017"

Определились первые 10 финалистов "Евровидения-2017" (ВИДЕО)

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга