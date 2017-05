Финал Евровидения 2017: онлайн трансляция 13 мая (ВИДЕО) "Евровидение 2017", последние новости: где смотреть трансляцию в России финала 13 мая, состав участников, фавориты конкурса - читайте в материале Topnews. Расположенный в Киеве Международный выставочный центр принимает 13 мая 2017 года финал песенного конкурса "Евровидение 2017". Грандиозное событие начнется в 22:00 мск. Российские телезрители не смогут посмотреть конкурс в прямом эфире: "Первый канал" отказался транслировать мероприятие после того, как СБУ запретила въезд на территорию Украины российской участнице Юлии Самойловой. Публикация от Кирилл Диденок (@didenok) Май 12 2017 в 12:01 PDT Тем не менее, смотреть "Евровидение 2017" в режиме онлайн россияне смогут на официальных ресурсах конкурса: Eurovision.tv и Eurovision.ua. 9 мая в Киеве состоялся первый полуфинал конкурса, по результатам которого в финал прошли: Молдова, Азербайджан, Греция, Швеция, Португалия, Польша, Армения, Австралия, Кипр, Бельгия. Публикация от l u n e (@ania_lune) Май 13 2017 в 2:08 PDT Второй полуфинал, состоявшийся 11 мая, определил еще десятку финалистов: Болгария, Белоруссия, Хорватия, Венгрия, Дания, Израиль, Румыния, Норвегия, Нидерланды и Австрия. К тому же непосредственно в финал попадают еще шесть стран. В их числе государства-основатели "Евровидения": Испания, Италия, Великобритания, Германия, Франция, и принимающая в этом году конкурс Украина. Публикация от Mary 🐬 (@yurmalaeva) Май 13 2017 в 2:07 PDT Состав участников "Евровидения 2017": Израиль. IMRI – I Feel Alive Польша. Kasia Moś – Flashlight Беларусь. Naviband – Story of My Life Австрия. Nathan Trent – Running On Air Армения. Artsvik – Fly With Me Нидерланды. TOG3NE – Lights and Shadows Молдова. Sunstroke Project – Hey Mamma Венгрия. Joci Pápai – Origo Италия. Francesco Gabbani – Occidentali's Karma Дания. Anja – Where I Am Португалия. Salvador Sobral – Amar Pelos Dois Азербайджан. Dihaj – Skeletons Хорватия. Jacques Houdek – My Friend Австралия. Isaiah – Don't Come Easy Греция. Demy – This is Love Испания. Manel Navarro – Do It For Your Lover Норвегия. JOWST – Grab The Moment Великобритания. Lucie Jones – Never Give Up On You Кипр. Hovig – Gravity Румыния. Ilinca ft. Alex Florea – Yodel It! Германия. Levina – Perfect Life Украина. O.Torvald – Time Бельгия. Blanche – City Lights Швеция. Robin Bengtsson – I Can't Go On Болгария. Kristian Kostov – Beautiful Mess Франция. Alma – Requiem Победителя "Евровидения-2017" определят по итогам голосования зрителей и оценки профессионального жюри в соотношении 50% на 50% голосов. В финале за победную песню будут голосовать все 42 страны-участницы конкурса. Главным фаворитом "Евровидения 2017" является представитель Италии Франческо Габбани. На втором месте, по мнению букмекеров, идет португалец Сальвадор Собраль. Замыкает тройку лидеров участник от Болгарии Кристиан Костов, запомнившийся российским зрителям по проекту "Голос. Дети". Напомним, что в телешоу молодой певец представлял команду Димы Билана. "Евровидение 2017", финал 13 мая. Прямая трансляция. Смотреть онлайн ВИДЕО Твитнуть Другие материалы по этой теме Названы победители второго полуфинала "Евровидения 2017" Определились первые 10 финалистов "Евровидения-2017" (ВИДЕО) Новости наших партнеров