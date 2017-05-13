"Евровидение 2017", последние новости: участнице от Исландии грозит тюрьма за выходку в Киеве (ВИДЕО)

Свала Бьергвинсдоуттир нарушила сразу два правила в обращении с национальным флагом на музыкальном конкурсе.

На музыкальном конкурсе "Евровидение 2017" в Киеве разгорается новый скандал: участнице из Исландии Свале Бьергвинсдоуттир "светит" срок на Родине из-за ее участия в церемонии, предложенной организаторами конкурса.

Артистка согласилась написать на флаге своей страны приветственные слова, а после отправила его на шариках в небо. На инцидент обратила внимание руководитель молодежной скаутской организации Марта Магнусдоттир, которая считается хранителем национального флага Исландии.

Как отметила Магнусдоттир, Свала нарушила ужшкммт закон о флаге Исландии, согласно которому запрещено рисовать на полотне, а поднимать флаг можно только на флагштоке. Также понятно, что флаг окажется в итоге на земле, что также запрещено по закону Исландии: упавший флаг нужно сразу же сжигать.

Таким образом, из-за своей неосмотрительности участница "Евровидения" может попасть в тюрьму сроком до одного года или выплатить крупный штраф.