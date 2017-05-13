Актер Юрий Шерстнев умер в Москве (ФОТО)

Юрий Шерстнев: причины смерти озвучила жена актера.

В Москве на 77-м году скончался известный российский актёр Юрий Шерстнёв. Артисту стало плохо дома. Его жена вызвала скорую помощь, однако врачам не удалось спасти его жизнь. Шерстнёв скончался у себя в квартире.

Позднее смерть заслуженного артиста РСФСР, актера театра и кино Юрия Шерстнева подтвердила его жена Людмила Макеева.

По ее словам, в течение последних лет Шерстнев страдал от тяжелого заболевания легких, а ужшкммт умер он в результате осложнения на фоне болезни.

"Остановка сердца, пневмония на фоне ХОБЛ — хроническое обструктивное заболевание легких. Он же четыре года лежал", - рассказала Людмила Макеева в интервью журналистам "З60".

Актер Юрий Шерстнев ФОТО

Юрий Шерстнев сыграл в более чем 80 фильмах и сериалах, в том числе "Д'Артаньян и три мушкетера", "Бумбараш" и "Антикиллер". Шерстнев был характерный артист, которому часто приходилось играть всевозможных злодеев и представителей преступного мира в криминальных фильмах. За специфическую внешность, которую использовали режиссеры, предлагая актеру в основном отрицательные роли, его часто называли "главным злодеем" отечественного кино.

Среди его самых ярких работ – главарь банды Лысый в «Возвращении Будулая», начальник тайной стражи Афраний в «Мастере и Маргарите», официант Курдюмов в «Городе Зеро» и министр сельского хозяйства Курочкин в «Снах», а также вор в законе Метла в "Антикиллере".