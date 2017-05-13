Также сегодня отмечается День Черноморского флота России.

День Черноморского флота России

Традиционно с 1996 года 13 мая в России отмечается День Черноморского флота, приуроченный к его созданию в 1783 году, когда несколько кораблей Азовской флотилии вошли в черноморскую Ахтиарскую бухту. Это событие произошло спустя два месяца после присоединение Крыма к России. Вскоре на берегах бухты началось строительство города, который впоследствии стал главной базой российского флота, а назвали новый город Севастополетм.

Церковный празднник Яков Теплый

13 мая православные христиане ужшкммт вспоминают пресвятого Иакова Зеведеева, который, согласно Священному Писанию, являлся одним из апостолов и был братом Иоанна Богослова. Братья считались одними из ближайших учеников Спасителя Христа. Только их и апостола Петра Иисус сделал очевидцами своего воскрешения и преображения.

В народе с Якова дня прекращали всякое сватовство – грядущие недели считались крайне неблагоприятными для создания любовных отношений и брака.

"В мае жениться – грех на душу брать, да всю жизнь маяться", - говорили люди.

В этот день воспрещалось отправляться в дальнюю и опасную дорогу, не искупавшись перед началом пути в воде из мартовского снега, которую специально припасали заранее для подобного случая.

На Руси крестьяне верили, что с Якова дня пробуждались всякие болезни, уберечь от которых также помогала только мартовская вода.

В этот день люди наблюдали восходом: если небо оставалось чистым, значит лето будет ясным, солнечным., а звездное небо в канунную ночь или южные теплые ветры с утра сулили нестабильное, но урожайное лето.