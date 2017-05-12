Экс-главу Внешпромбанка приговорили к 9 годам колонии за хищение 113,5 млрд рублей

Суд огласил приговор экс-главе Внешпромбанка Ларисе Маркус по делу о многомиллиардном хищении.

Хамовнический суд Москвы приговорил бывшего президента Внешпромбанка Ларису Маркус к девяти годам колонии общего режима по делу о хищении более 113,5 млрд рублей кредитной организации, передает "Интерфакс".

Ее бывшей заместительнице Екатерине Глушаковой суд назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима. Суд посчитал, что исправление подсудимых, а также достижение социальной справедливости невозможно без их изоляции от общества.

Гособвинитель ужшкммт в ходе прений сторон просил приговорить Маркус к 10 годам колонии, Глушакову - к пяти годам. Каждой из них прокурор также просил назначить штраф в 400 тысяч рублей.

Сумма ущерба по делу, согласно уточненным в суде данным гособвинения, составила 113 млрд 536 млн с лишним рублей, что на полмиллиарда меньше заявленной ранее.

Согласно обвинительному заключению, подсудимым и неустановленным лицам вменяется совершение двух эпизодов мошенничества на сумму около 12 млрд рублей против физлиц-клиентов банка, а также один эпизод растраты более 101 млрд рублей, когда деньги были выведены через счета фирм, подконтрольных руководителям банка.

По версии следствия, Маркус со своим родным братом и фактическим руководителем банка Георгием Беджамовым к маю 2009 года в Москве создали организованную группу. С мая 2009 года по декабрь 2015 года, злоупотребляя доверием большого числа клиентов банка, путем оформления по подложным документам заведомо невозвратных кредитов, списания денежных средств со счетов ряда вкладчиков, без их ведома, а также путем выдачи кредитов 286 фирмам, зарегистрированным на подставных лиц, сообщники похитили более 114 млрд 166 млн рублей, сообщили в Генпрокуратуре.

Скрывшийся от следствия Беджамов объявлен в международный розыск. Расследование дела против других соучастников преступления продолжается.

«Внешпромбанк — это, пожалуй, первое громкое подобное дело, которое правоохранительные органы довели до конца. Сейчас это более последовательная позиция и у правоохранительных органов, и у ЦБ, потому что есть понимание, что безответственность порождает новые преступления», — отметил в разговоре с РБК председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

В свою очередь младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский рассказал, что зачастую крайне сложно доказать преднамеренный вывод активов или преднамеренное банкротство. Если не считать наказаний явно подставных фигур, которые лишь ставили подписи в кредитной организации, реальных дел, доведенных до конца, порядка десяти, полагает Путиловский: «Это очень мало с учетом полученного ущерба банковской системы за последнее время».