График отключения горячей воды в Москве в 2017 году по адресу скорректируют после 15 мая - СМИ

Всю информацию про отключение горячей воды в Москве в 2017 году по прежнему можно найти на сайте МОЭК.

По данным СМИ, ПАО "Московская объединенная энергетическая компания" скорректирует график отключения воды после 15 мая.

"В связи с переносом даты начала профилактических работ на системах теплоснабжения из-за погодных условий, уточненный график отключения горячей воды будет доступен после 15 мая", - сообщили в МОЭК.

Как писал TopNews, в начале мая 2017 года МОЭК, согласно решению правительства Москвы, перевело системы теплоснабжения на летний режим работы, отключив в последовательном режиме ужшкммт отопление почти в 71 тыс. зданий, в том числе около 33 тысяч жилых домов.

Также на сайте МОЭК был запущен онлайн сервис с графиком отключения горячей воды. Также узнать график отключения горячей воды в Москве в 2017 году по адресу можно на официальном сайте мэра Москвы.

"Для того чтобы узнать дату и сроки отключения горячей воды в вашем доме, необходимо написать название улицы и номер дома в поисковой строке. Если пользователь не может найти свой адрес с помощью информационного сервиса на сайте «МОЭК» — это означает, что горячее водоснабжение и отопление данного дома осуществляет другая организация", - отмечали на сайте ведомства.

Позже стало известно о том, что профилактические отключения горячей воды в жилых домах в Москве из-за нагрянувших холодов начнутся 15 мая, а не 10 числа, как это планировалось изначально.

Отметим, что в более чем 5 тыс. зданий, в том числе в 3 тыс. 171 жилом доме, на время проведения ремонтно-профилактических работ в 2017 г. горячая вода отключаться не будет.