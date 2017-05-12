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Кабмин Медведева упростил порядок подтверждения стажа для начисления пенсий

Опубликовано 12.05.17 09:47 Кабмин Медведева упростил порядок подтверждения стажа для начисления пенсий

Российским правительством упрощена процедура, подтверждающая начисление социальных пенсий.

В правила подсчета страхового стажа для установления страховых пенсий внесены изменения, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства РФ.

Согласно внесенным изменениям, установлен упрощенный порядок подтверждения периодов ухода за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или лицом, достигшим 80 лет, трудоспособными лицами, которым производились (производятся) ежемесячные компенсационные и (или) ежемесячные выплаты, пишет ИА REGNUM.

Теперь эти периоды будут подтверждаться сведениями индивидуального (персонифицированного) учета. Сбор подтверждающей информации будет осуществлять орган, отвечающий ужшкммт за пенсионное обеспечение лица, за которым ухаживают.

Документ позволит обеспечить наиболее полный учет и реализацию пенсионных прав граждан, говорится в справке.

Постановление также вносит ряд других изменений. Так, например, в нем появились положения, которые регламентируют особенности включения в страховой стаж и подтверждения периодов, пишет "РГ".

В стаж будут, в частности, включаться периоды, когда гражданин платил страховые взносы за себя или другого человека, за которого страхователь сам эти взносы не платил. А также периоды, когда гражданин бы необоснованно привлечен к уголовной ответственности и потом реабилитирован или был временно отстранен от работы.

 
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