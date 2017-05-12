"Евровидение 2017", второй полуфинал: звездой вечера стал ученик Димы Билана (ВИДЕО)

"Евровидение 2017", последние новости сегодня 12.05.2017: представляющий Болгарию Кристиан Костов стал настоящим фаворитом второго полуфинала конкурса.

"Евровидение 2017": Кристиан Костов стал фаворитом второго полуфинала

Представляющий Болгарию на музыкальном конкурсе "Евровидение 2017" 17-летний Кристиан Костов стал фаворитом второго полуфинала, прошедшего накануне вечером в Киеве. Юный певец родился в Москве и участвовал в шоу "Голос.Дети" в команде Димы Билана. Во втором полуфинале болгарский участник исполнил песню Beautiful Mess

"Евровидение 2017", Кристиан Костов - Beautiful Mess ВИДЕО

В числе претендентов на победу Кристиан Костов занимает третье место. Перед ним идут итальянец Франческо Габбани и португалец Сальвадор Собрал.

По итогам второго полуфинала "Евровидения 2017" в финал ужшкммт прошли 10 участников, в том числе дуэт NAVIBAND из Белоруссии, ставший настоящим открытием конкурса.

В финале "Евровидения 2017" за звание победителя борются 26 конкурсантов: по 10 определяются в двух полуфиналах, а также шесть проходят в финал автоматически. К последним относятся представители стран-основательниц конкурса (Великобритания, Италия, Испания, Франция и Германия) а также государства, принимающего "Евровидение". В 2017 году таковым стала Украина.

Как писал TopNews, Кристина Костов уже успел оказаться в скандальном положении. Перед полуфиналом СМИ обнаружили в Сети видео, на котором запечатлено его выступление артиста в Крыму в 2014 году. Однако Госпогранслужба Украины и СБУ заявили, что у Костова нет оснований для запрета на въезд в страну, как это было сделано в случае с российской певицей Юлией Самойловой.

"Евровидение 2017": председатель жюри конкурса назвал происходящее "театром абсурда"

Председатель жюри "Евровидения 2017" Юрий Рыбчанский рассказал журналистам новые подробности организации конкурса. По его словам, судьи оценивает выступления участников по телевизору. При этом самого Рыбчинского не пригласили ни на красную дорожку, ни на сам конкурс.

"Меня не то что на красную дорожку не пригласили, у меня пока вообще не было — как такового — даже приглашения на сам конкурс", — сказал он, назвав все происходящее театром абсурда.

"Мы не знаем даже — на каких началах работаем. Бесплатно или за деньги? Хотя я работаю в жюри не первый раз, и всегда такая работа считается оплачиваемой", — с возмущением отметил заслуженный деятель искусств Украины.

Также он отметил, что победительницу прошлого "Евровидения" Джамалу, благодаря которой всемирно известный конкурс проходит в Украине, обделили вниманием и ущемляют в правах.

"Человек выиграл „Евровидение“ и благодаря ему проходит сам конкурс. Но этого артиста не пускают на красную дорожку, на церемонию открытия. Это же какой-то театр абсурда. И мы, увы, в этом „театре“ занимаем пока первое место", — добавил он.