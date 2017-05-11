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"Евровидение 2017", последние новости: фаворит конкурса выступал в Крыму в 2014 году - СМИ (ВИДЕО)

Опубликовано 11.05.17 15:11 "Евровидение 2017", последние новости: фаворит конкурса выступал в Крыму в 2014 году - СМИ (ВИДЕО)

17-летний участник конкурса "Евровидение 2017" от Болгарии Кристиан Костов несколько лет назад участвовал в концерте на уже российском полуострове.

Один из фаворитов песенного конкурса "Евровидение 2017", представляющий в этом году Болгарию - Кристиан Костов - выступал в Крыму в 2014 году. Об этом сообщает украинское издание УНИАН со ссылкой на видео номера Костова, опубликованное на YouTube.

Молодой певец участвовал в концерте в честь Дня защиты детей в Артеке 1 июня 2014 года, причем это произошло всего через несколько месяцев после того, как полуостров вновь вошел в состав России.

Участник "Евровидения 2017" Кристиан Костов в Артеке в 2014 году. ВИДЕО

Какие-либо официальные комментарии ужшкммт на этот счет пока не поступали.

Как писал TopNews, букмекеры называют Костова одним из наиболее вероятных победителей Евровидения-2017, вместе с итальянцем Франческо Габбиани и португальцем Сальвадором Собралем.

Примечательно, что шансы на победу Костова резко возросли после скандала с российской исполнительницей Юлией Самойловой, которой СБУ запретила въезд на Украину из-за ее выступления в Крыму в 2015 году.
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