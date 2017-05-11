«Порываем с постсоветским прошлым»: Порошенко сообщил об отмене ЕС виз для Украины

Совет ЕС утвердил решение о либерализации визового режима для Украины. Порошенко назвал дату окончательной отмены виз.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Совет Евросоюза по иностранным делам в четверг одобрил предоставление безвизового режима для поездок украинских граждан в ЕС, соглашение будет подписано 17 мая, передает РИА Новости.

"Да! Мы это сделали! Только что Совет министров Евросоюза одобрил окончательное решение о предоставлении нам, гражданам Украины, права на безвизовые путешествия", — говорится в обращении Порошенко.

По его словам, подписание соглашения ожидается на следующей неделе.

"Семнадцатого мая в Страсбурге, как мы договорились ужшкммт с нашими европейскими друзьями, торжественно подпишут соответствующий законодательный акт. Это, наверное, будет один из важнейших моих визитов за три года на посту президента", — добавил Порошенко.

Он поблагодарил всех, кто помог ему выполнить это предвыборное обещание и поздравил украинских граждан с этим решением.

Порошенко отметил, что безвиз для Украины — не только упрощенный способ выезда за границу. «Это – гигантский шаг в Европу, к утверждению свободы человека и независимости нашего государства», - говорится в обращении Порошенко к украинцам, опубликованном на сайте президента. По мнению Порошенко, теперь Украина «порывает с постсоветским прошлым» и делает шаг по пути интеграции в европейское цивилизационное пространство.

Украине пришлось преодолеть сопротивление на пути к безвизу — как внутреннее, так и внешнее, заявил Порошенко. По его словам, заблокировать безвиз пыталось «российское лобби».

Решение об утверждении безвиза с Украиной опубликовано на сайте совета ЕС. Отмечается, что речь идет о путешествиях на срок до 90 дней с туристическими и бизнес-целями, а также о поездках по семейным делам. Либерализация визового режима не затрагивает Великобританию и Ирландию.