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Майкл Пенс рассказал Павлу Климкину о лучшем способе достичь мира на Украине

Опубликовано 11.05.17 11:36 Майкл Пенс рассказал Павлу Климкину о лучшем способе достичь мира на Украине

Вице-президент США Пенс провел встречу в Белом доме с главой украинского МИД Павлом Климкиным.

Минские соглашения являются "наиболее реальным" способом продвижения к миру на Украине, заявил вице-президент США Майкл Пенс на встрече с главой украинского МИД Павлом Климкиным, передает РИА Новости.

Как сообщили в Белом доме, Пенс также подтвердил "неоспоримую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины". По его словам, американские власти готовы работать с Киевом над "мирным решением конфликта".

В соответствии с минскими соглашениями, Киев до конца 2015 года должен был провести конституционную реформу. Ее ключевыми элементами должны ужшкммт были стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей, однако украинские власти до сих пор не выполнили эту часть договоренностей.

Американский вице-президент также заявил о "неоспоримой поддержке суверенитета Украины и стремлении продолжать сотрудничество с украинскими партнёрами".
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