Речь идет об авианосце Проект-001А, ранее спущенном на воду в провинции Ляонин.

В Китае провели онлайн-голосование для поиска имени новому авианосцу "Проект 001А". Самым популярным вариантом оказался "рак-богомол" — за него проголосовали 1,37 миллиона человек, передает Лайф со ссылкой на газету South China Morning Post.

На китайском языке это название произносится как "пипи ся". Среди других варриантов также рассматриваются «Тайвань» и «Сунь Укун» (один из самых популярных китайских литературных персонажей).

Добавим, что все три названия у Минобороны КНР не вызвали энтузиазма. В военных ужшкммт документах авианосец пока проходит как Проект-001А.

«Корабль не будет называться раком-богомолом, - заявил официальный представитель Министерства обороны Китая Ян Юйжин. - Официальное имя получит после полного ввода его в эксплуатацию в 2020 году».

В свою очередь руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, военный эксперт Александр Жилин полагает, какое бы имя не носил корабль, его присутствие изменит статус-кво в Тихом океане.

«Китай, выйдя на рубеж страны номер один в мире, становится в военном отношении страной, способной подвинуть мирового жандарма - США, -заметил Жилин в комментарии ИА «Политика Сегодня». - КНР подготовило не авианосец, а ударную группировку, которая включает корабли сопровождения, подлодки и способна выполнить любые задачи».

По мнению эксперта, корабль строился для Тихоокеанского региона. У берегов Сирии авианосец не появится.

Судно было спущено на воду в апреле 2017 года в городе Далянь, но пока остается безымянным.

Рак-богомол — популярный в Китае морепродукт, который широко высмеивают за его причудливый вид. В стране даже существует устойчивое выражение: «Пойдем, рак-богомол!»