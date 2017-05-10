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Российские ученые нашли уникальный ген, вызывающий рассеянный склероз

Опубликовано 10.05.17 18:37 Российские ученые нашли уникальный ген, вызывающий рассеянный склероз

Российские ученые открыли мутацию в ДНК, которая приводит к рассеянному склерозу.

Российские биологи открыли мутацию, вызывающую рассеянный склероз. Ученые выяснили, что мутация заставляет иммунные клетки атаковать тело и вызывает рассеянный склероз и другие аутоиммунные заболевания, передает РЕН-ТВ со ссылкой на журнал PLoS One.

Исследователи Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта рассказали, что мутацию удалось обнаружить при тщательном изучении гена IL2RA и соседних с ним участков.

"Когда сигнал, передающийся интерлейкином-2, усиливается или прерывается, у мышей ужшкммт возникает аутоиммунная реакция. У людей с рядом аутоиммунных заболеваний тоже были обнаружены изменения в работе соответствующих рецепторов", - рассказала ученый Марина Афанасьева.

Биологи рассказали, что ген отвечает за производство интерлейкина-2 – важной информационной молекулы иммунной системы, обозначающей в разных ситуациях сигнал "не ешь меня" или "фас".

Для проверки этих предположений биологи вставили "лишнюю хромосому" внутрь человеческих клеток. Хромосома содержала в себе один из таких участков и связанный с ним ген, заставлявший клетку производить молекулы светящегося белка. Если эти сегменты "мусорной" ДНК действительно меняют частоту "считывания" IL2RA клеткой, то тогда яркость свечения должна быть разной для "нормальной" и "мутантной" версии генов, отмечает РИА Новости.

Как оказалось, одна из таких мутаций — rs12722489 — особенно сильно влияла на "читаемость" IL2RA. Замена всего одной буквы в этой части гена в полтора раза снижала его активность, что может объяснять, почему носители этой "опечатки" гораздо чаще страдают от рассеянного склероза и прочих аутоиммунных заболеваний.

Дальнейший поиск подобных мутаций, как надеются ученые, поможет полностью раскрыть причины того, почему иммунная система начинает "бунтовать" и приступает к уничтожению организма почти столь же активно, как и реальные микробы и вирусы.
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