Высокий суд Лондона отказал супруге бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елене Батуриной, которая пыталась взыскать ущерб с бизнесмена Александра Чистякова, мужа певицы Глюкозы.

Высокий суд Лондона 10 мая 2017 г. отказал супруге экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елене Батурине во взыскании ущерба с бизнесмена Александра Чистякова, являющегося мужем певицы Глюкозы, пишут "Ведомости".

В исковом заявлении, поданном в 2013 г., Батурина утверждала, что в 2007 г. Чистяков обратился к ней с предложением принять участие в девелоперском проекте на севере Марокко, предусматривающем строительство около 2 млн кв. м жилой и коммерческой недвижимости. В 2008 г. стороны заключили договор, по которому Батурина должна была обеспечить 65% инвестиций – около 100 млн евро, а Чистяков – 35%, он же взял на себя руководство ужшкммт проектом.

Но стройка так и не началась, и в 2012 г. Батурина инициировала ревизию. Выяснилось, что только небольшая часть от предоставленных для проекта структурами Батуриной займов поступила на счет марокканской компании Andros Bay, которая должна была заниматься проектом. Остальные деньги были перечислены в офшоры, в том числе 5 млн евро – в зарегистрированную на BVI фирму, бенефициаром которой был Чистяков.

В иске, поданном в Высокий суд Лондона, Батурина просила расторгнуть соглашение, вернуть ей 97,75 млн евро, включая ущерб от обмана и набежавшие проценты. Позже она снизила сумму требований до 74 млн евро.

Иск на BVI на 5 млн евро, в котором Батурина обвиняла Чистякова в выводе этих денег на связанные с ним офшорные компании, Чистяков проиграл. Судья Высокого суда полностью отвергла обвинения Чистякова в мошенничестве, а также пришла к выводу об отсутствии у него каких-либо фидуциарных обязанностей по отношению к Батуриной. В частности, судья отметила, что Батурина и Чистяков являются опытными сторонами, которые решили совместно заняться высокоспекулятивным зарубежным проектом в области недвижимости, который не принес того прибыльного исхода, на который они искренне надеялись. Это был изначально заложенный риск.