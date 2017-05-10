 
TOP 10

1 СМИ: глава ФБР принял за розыгрыш новость о своем увольнении

2 "Видон специфический": Навальный выложил в Сеть ФОТО после операции в Барселоне

3 Скончался известный итальянский диджей Роберт Майлз (ФОТО, ВИДЕО)

4 ВИДЕО погони медведя за велосипедистом стало хитом в Сети

5 В Челябинске залп фейерверка в честь 9 Мая попал в толпу

6 В России предложили ввести налог на малодетность

7 Футболисты "Зенита" отказались играть на новом стадионе из-за плохого состояния поля

8 Лайма Вайкуле тайно обвенчалась со своим бойфрендом после 40 лет отношений

9 На параде Победы в Донецке демонстрировали советскую и российскую военную технику (ФОТО, ВИДЕО)

10 Эксперты составили ТОП-10 самых популярных поддержанных иномарок в России

Новости наших партнеров

Путин созвал совещание Совбеза РФ из-за встречи Лаврова с Трампом

Опубликовано 10.05.17 14:40 Путин созвал совещание Совбеза РФ из-за встречи Лаврова с Трампом

Президент Владимир Путин созвал оперативное совещание с членами Совбеза РФ в преддверии визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в США.

Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Участники совещания обсудили "текущие вопросы российской повестки дня", а также международные проблемы.

"В контексте запланированных на сегодня контактов главы МИД РФ Сергея Лаврова с американскими коллегами затрагивалась тема двусторонних российско-американских отношений", — сообщил Песков.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что участники совещания также обсудили формирование зон деэскалации в Сирии.

На совещании ужшкммт с Путиным присутствовали, в том числе, премьер-министр Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин и министр обороны Сергей Шойгу.

Во вторник министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл в США с трехдневным визитом. На среду, 10 мая, у него запланированы встречи с госсекретарем Рексом Тиллерсоном в Нью-Йорке и президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, отмечает РБК.

Как рассказывал 9 мая заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, во время переговоров с Тиллерсоном главной темой станет сирийский кризис. После встречи с госсекретарем США Лавров проведет переговоры с Дональдом Трампом. Данная встреча станет первой встречей для американского президента с высокопоставленным представителем из России.
Другие материалы по этой теме

Тиллерсон оценил встречу с Путиным и Лавровым

СМИ: глава ФБР принял за розыгрыш новость о своем увольнении

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга