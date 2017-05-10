Путин созвал совещание Совбеза РФ из-за встречи Лаврова с Трампом

Президент Владимир Путин созвал оперативное совещание с членами Совбеза РФ в преддверии визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в США.

Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Участники совещания обсудили "текущие вопросы российской повестки дня", а также международные проблемы.

"В контексте запланированных на сегодня контактов главы МИД РФ Сергея Лаврова с американскими коллегами затрагивалась тема двусторонних российско-американских отношений", — сообщил Песков.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что участники совещания также обсудили формирование зон деэскалации в Сирии.

На совещании ужшкммт с Путиным присутствовали, в том числе, премьер-министр Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин и министр обороны Сергей Шойгу.

Во вторник министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл в США с трехдневным визитом. На среду, 10 мая, у него запланированы встречи с госсекретарем Рексом Тиллерсоном в Нью-Йорке и президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, отмечает РБК.

Как рассказывал 9 мая заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, во время переговоров с Тиллерсоном главной темой станет сирийский кризис. После встречи с госсекретарем США Лавров проведет переговоры с Дональдом Трампом. Данная встреча станет первой встречей для американского президента с высокопоставленным представителем из России.