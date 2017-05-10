На параде Победы в Донецке демонстрировали советскую и российскую военную технику (ФОТО, ВИДЕО)

На параде Победы в Донецке присутствовало более 60 тыс. жителей. Его посетили писатель Захар Прилепин и лидер "Ночных волков".

Военный парад и шествие «Бессмертного полка» в ознаменование 72-й годовщины со дня Великой Победы собрали сегодня на центральной площади Донецка порядка 60 тысяч жителей, передает Edaily.

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Парадом Победы командовал командующий оперативным командованием, генерал-майор Денис Синенков, принимал парад министр обороны, генерал-лейтенант Владимир Кононов, который доложил о готовности начать торжественный марш Верховному главнокомандующего Вооруженными силами, главе ДНР Александру Захарченко.

Первыми на главную улицу столицы заступили пешие парадные расчеты. По маршруту парада промаршировали бойцы ужшкммт комендантского батальона донецкого гарнизона, курсанты военного училища, военнослужащие тактических групп «Комсомольское», «Оплот», «Купол» и других подразделений, сотрудники силовых ведомств республики.

Вслед за ними проследовала военная техника: танки, самоходные и буксируемые артиллерийские орудия, системы противовоздушной обороны — свыше 50 единиц, состоящие на вооружении армии ДНР. Впереди шли отреставрированные к празднику легендарные советский танк Т-34, «полуторка», легендарная «Катюша».

Еще до начала парада там собрались десятки тысяч людей. Особый интерес вызвал выставленный на площади Ленина реактивный учебно-тренировочный самолет L-29. Как отметил представитель Минобороны ДНР, конструкторы полностью восстановили технические возможности машины, и сегодня она готова к полетам.

На параде побывал российский писатель Захар Прилепин, который ранее объявил о создании собственного батальона в ДНР, а также лидер байк-клуба "Ночные волки" Александр Залдостанов, более известный как Хирург, отмечает РЕН-ТВ. Также на параде были замечены российская рекордсменка по пауэрлифтингу Марьяна Наумова, музыкант Вадим Самойлов и группа "Джанго".

На опубликованных фотографиях видно, что Хирург и Наумова также участвовали в акции «Бессмертный полк».

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"Военное обозрение" опубликовало полную раскадровку видеозаписи демонстрации военной техники на Параде Победе в Донецке. Среди нее замечены:

Т-34,

"Катюша",

ЗИС-5 ("полуторка"),

БТР-80,

БМП-2,

Т-72Б (в ВС РФ проходит модернизацию до уровня Т-72Б3),

Т-64 (в ВС РФ снят с вооружения),

ЗРК ближнего действия "Стрела-10" ("Стрела-10М2", в ВС РФ осуществляется программа модернизации: 1-й этап - перевооружение на "Стрела-10МН", 2-й этап - на ЗРК "Сосна"),

САУ "Гвоздика" (в ВС РФ её заменяет "Хоста"),

РСЗО "Град",

ЗУ 23-2, буксируемая артиллерия.