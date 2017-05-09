Джамалу не пустили на красную дорожку на открытии "Евровидения"

Продюсер также отметил, что на открытии не были созданы нужные рабочие условия для фотографов, журналистов и большинства делегаций.

Победительнице «Евровидения-2016» певице Джамале запретили пройти по красной дорожке во время открытия «Евровидения» в Киеве. Об этом на своей странице в Facebook сообщил ее продюсер Игорь Тарнопольский.

«Джамале запретили идти на красную дорожку. Странно, не правда ли, что победителю предыдущего года, который привез «Евровидение» в Украину, запрещают там появляться. В итоге не сфотографировался там только ленивый», — написал он, отметив, что организаторы объяснили запрет регламентом конкурса.

Кроме того, по словам Козловского, певице предложили полететь на церемонию открытия на вертолете без разрешений на полеты, так как это может украсить имидж страны. Также он отметил, что Джамалу долго не могла пропустить охрана на место проведения мероприятия, а уровень выданных пропусков (бейджей) не соответствует выполняемым функциям.

Продюсер также отметил, что на открытии не были созданы нужные рабочие условия для фотографов, журналистов и большинства делегаций.

«Было похоже, что в «Парковом» проходят две параллельные вечеринки. На одной люди выпивают и болтают, между ними прогуливаются аниматоры из эстрадно-циркового училища, а на другой в абсолютно пустом тёмном зале оркестр народных инструментов НАОНИ играет на бандурах и цимбалах хиты Евровидения», — рассказал Тарнопольский.

По его словам, в ходе церемонии сложно было понять, когда она началась, так как не было ни плазм, ни спикеров.

Напомним, что два полуфинала "Евровидения-2017" состоятся 9 и 11 мая, а 13 мая пройдёт сам финал. Россия в этом году отказалась от участия песенного конкурса, так как представляющей страну певице Юлии Самойловой запретили въезд на территорию Украины из-за выступления в Крыму.