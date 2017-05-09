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Джамалу не пустили на красную дорожку на открытии "Евровидения"

Опубликовано 09.05.17 10:12 Джамалу не пустили на красную дорожку на открытии "Евровидения"

Продюсер также отметил, что на открытии не были созданы нужные рабочие условия для фотографов, журналистов и большинства делегаций.

Победительнице «Евровидения-2016» певице Джамале запретили пройти по красной дорожке во время открытия «Евровидения» в Киеве. Об этом на своей странице в Facebook сообщил ее продюсер Игорь Тарнопольский.

«Джамале запретили идти на красную дорожку. Странно, не правда ли, что победителю предыдущего года, который привез «Евровидение» в Украину, запрещают там появляться. В итоге не сфотографировался там только ленивый», — написал он, отметив, что организаторы объяснили запрет регламентом конкурса.

 

I’m so glad to welcome you here in Kyiv! I’m happy that Ukraine welcomes Eurovision Song Contest and I’m so happy that we can be the part of this joyful event, which is called Eurovision 2017. Thanks to ESC thousands of people have came to Ukraine.  They will see the real Kyiv, real Ukraine. Not from headlines, news and TV. They will see its real face, they will meet Ukrainians, they will learn about our culture, they will try Ukrainian cuisine and they will listen to Ukrainian music. Ukrainian music indeed got us together here tonight. And I hope and I wish that Eurovision 2017 would give us new beautiful songs from many countries in diverse musical genres. In the end of my speech I would like to say once again the words I said in Stockholm one year ago: Welcome to Ukraine! #openingceremony #eurovisionsongcontest2017 #kyiv #openingceremony @yuliya_magdych @yu_magdych @jenia_galich @kosadcha ❤

Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

 

Кроме того, по словам Козловского, певице предложили полететь на церемонию открытия на вертолете без разрешений на полеты, так как это может украсить имидж страны. Также он отметил, что Джамалу долго не могла пропустить охрана на место проведения мероприятия, а уровень выданных пропусков (бейджей) не соответствует выполняемым функциям.

Продюсер также отметил, что на открытии не были созданы нужные рабочие условия для фотографов, журналистов и большинства делегаций.

«Было похоже, что в «Парковом» проходят две параллельные вечеринки. На одной люди выпивают и болтают, между ними прогуливаются аниматоры из эстрадно-циркового училища, а на другой в абсолютно пустом тёмном зале оркестр народных инструментов НАОНИ играет на бандурах и цимбалах хиты Евровидения», — рассказал Тарнопольский.

По его словам, в ходе церемонии сложно было понять, когда она началась, так как не было ни плазм, ни спикеров.

Напомним, что два полуфинала "Евровидения-2017" состоятся 9 и 11 мая, а 13 мая пройдёт сам финал. Россия в этом году отказалась от участия песенного конкурса, так как представляющей страну певице Юлии Самойловой запретили въезд на территорию Украины из-за выступления в Крыму.
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