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YouTube ВИДЕО: водителя-агрессора с битой отправили в нокаут после ДТП

Опубликовано 08.05.17 12:23 YouTube ВИДЕО: водителя-агрессора с битой отправили в нокаут после ДТП

На опубликованном на Ютуб видео запечатален дорожный инцидент, в ходе которого водитель отправил в нокаут автохама и его приятеля.

На YouTube опубликован видеоролик с конфликтом между пассажирами двух машин. Суда по разговору за кадрам видеорегистратора и правостороннему движению, действие происходит в Англии. 

На записи видно, как один из автолюбителей выходит из авто и направляется к водителю машины, остановившейся позади, с намерением разобраться при помощи грубой силы. Мужчина прихватил из багажника бейсбольную биту и приложился "оружием" по капоту. В результате ужшкммт взбешенные водитель бирюзового "пежо" с одного удара нокаутировал обидчика, а  также разобрался со вторым.

Те, кто видел эту запись, предполагают, что они стали свидетелями разборок между русскими парнями, которые переехали жить в Англию.

YouTube ВИДЕО: водитель-агрессор с битой получил неожиданный после ДТП
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