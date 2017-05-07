Выборы во Франции 2017, второй тур: результаты голосования на выборах президента Франции уже озвучили бельгийские СМИ

Промежуточные результаты второго тура выборов президента Франции 2017 7 мая опубликовала бельгийская газета Le Soir со ссылкой на данные трех различных институтов.

Кандидат в президенты Франции Эмманюэль Макрон значительно обгоняет свою соперницу во втором туре выборов Марин Ле Пен, утверждает бельгийская газета Le Soir.

По данным издания лидер движения «Вперед!» опережает кандидата от «Национального фронта» с показателем выше 60 процентов.

Le Soir сообщает о предстоящей победе Макрона со ссылкой на экзит-поллы (опросы избирателей на выходе с участков), которые проводили четыре различные компании.

По данным из Бельгии, Макрон уверенно лидирует в голосовании в заморских ужшкммт территориях Франции: в Гваделупе избиратели отдали за него 75,1% голосов, в Мартинике - 77,5%, во Французской Гвиане - 65%. В Соединенных Штатах лидерство Макрона практически абсолютно - граждане Франции, голосующие в Нью-Йорке, Чикаго и Бостоне отдали за него 94,7%, 92% и 95,7% голосов соответственно, передает ТАСС.

Издание делает вывод, что Макрон должен набрать больше 60% голосов избирателей. Эти цифры совпадают с данными соцопросов, проведенных незадолго до выборов: социологи прочили Макрону 61-63%.

Также отмечается, что большое значение для итогов выборов будет иметь число незаполненных бюллетеней.

Данные также приводит бельгийский телеканал RTBF - французским СМИ до закрытия участков транслировать их запрещено под угрозой крупных штрафов.

Напомним, в воскресенье 7 мая во Франции проходит второй тур выборов главы государства. В нем участвуют кандидат от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен и Эммануэль Макрон. Голосование продлится до 19:00 (20:00 мск).