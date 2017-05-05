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Итальянский телеведущий: Украина проиграет «Евровидение», как проиграла Крым

Опубликовано 05.05.17 20:37 Итальянский телеведущий: Украина проиграет «Евровидение», как проиграла Крым

На Украине обиделись на шутку итальянского ТВ.

Ведущий итальянского телешоу NEMO Энрико Лукки заявил, что Украина проиграет в музыкальном конкурсе «Евровидение», так как ранее уже проиграла Крым. Об этом пишет "Лента.Ру" со ссылкой на опубликованное видео выступления Лукки.

«Франческо Габбани (певец, представит  на конкурсе Италию - прим. ред) мощнее советских ракет, а Украина проиграет "Евровидение" после того, как проиграла Крым», — заявил в эфире телеканала RAI Лукки.

В свою очередь украинские пользователи соцсетей возмутились фразой ведущего и упрекнули итальянцев в том, что они "ничего не знают" об Украине.

Напомним, Италия и Украина напрямую ужшкммт прошли в финал «Евровидения». Он состоится в Киеве 13 мая. Полуфиналы конкурса запланированы на 9 и 11 мая.

Украина завоевала право на проведение «Евровидения», когда победителем конкурса в прошлом году стала певица Джамала. Заявленной на «Евровидение»-2017 от России Юлии Самойловой украинские правоохранительные органы запретили пересекать границу страны из-за выступлений в Крыму.

Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного в 2014 году после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова.
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