«Слава Богу, на этот раз не Россия»: посольство РФ в Британии посмеялось над The Times
Опубликовано 05.05.17 12:29
В посольстве Российской Федерации в Великобритании пошутили над передовицей газеты Times, посвященной грядущим выборам в королевстве.
Посольство России в Великобритании в своем профиле в твиттере пошутило над газетой The Times. Посольство выложило фотографию первой полосы газеты со статьей под названием «Брюссель вмешивается в наши выборы, предупреждает Мэй», сообщает "Газета.ру".
«Слава Богу, на этот раз не Россия», — прокомментировало диппредставительство.
Как напоминает ИА REGNUM, за несколько недель до досрочных выборов в парламент Великобритании и начала переговоров по Brexit споры между Лондоном и Брюсселем усугубляются: премьер-министр Тереза Мэй обратилась 3 мая с критикой в адрес Еврокомиссии.
«Позиция Еврокомиссии (по Brexit) ужесточается, угрозы в наш ужшкммт адрес со стороны европейских политиков растут, — сказала Мэй. — Я считаю, что Брюссель выбрал нужное для него время, чтобы повлиять на исход досрочных выборов».