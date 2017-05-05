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«Слава Богу, на этот раз не Россия»: посольство РФ в Британии посмеялось над The Times

Опубликовано 05.05.17 12:29 «Слава Богу, на этот раз не Россия»: посольство РФ в Британии посмеялось над The Times

В посольстве Российской Федерации в Великобритании пошутили над передовицей газеты Times, посвященной грядущим выборам в королевстве.

Посольство России в Великобритании в своем профиле в твиттере пошутило над газетой The Times. Посольство выложило фотографию первой полосы газеты со статьей под названием «Брюссель вмешивается в наши выборы, предупреждает Мэй», сообщает "Газета.ру".

«Слава Богу, на этот раз не Россия», — прокомментировало диппредставительство.

Как напоминает ИА REGNUM, за несколько недель до досрочных выборов в парламент Великобритании и начала переговоров по Brexit споры между Лондоном и Брюсселем усугубляются: премьер-министр Тереза Мэй обратилась 3 мая с критикой в адрес Еврокомиссии.

«Позиция Еврокомиссии (по Brexit) ужесточается, угрозы в наш ужшкммт адрес со стороны европейских политиков растут, — сказала Мэй. — Я считаю, что Брюссель выбрал нужное для него время, чтобы повлиять на исход досрочных выборов».
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