«Слава Богу, на этот раз не Россия»: посольство РФ в Британии посмеялось над The Times

Посольство России в Великобритании в своем профиле в твиттере пошутило над газетой The Times. Посольство выложило фотографию первой полосы газеты со статьей под названием «Брюссель вмешивается в наши выборы, предупреждает Мэй», сообщает "Газета.ру".

«Слава Богу, на этот раз не Россия», — прокомментировало диппредставительство.

Praise God it's not Russia this time pic.twitter.com/irebYz8aKE