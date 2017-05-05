Список домов под снос в Москве до 2020 года: 4566 домов в 11 районах вошли в программу реновации

Снос пятиэтажек в Москве в 2017 году, адреса, список: мэр Москвы Собянин рассказал, сколько времени займет программа реновации и допустил выдачу денег жильцам пятиэтажек взамен квартир.

Cписок пятиэтажек под снос: план сноса домов до 2020 года включает в себя 4,5 тысячи строений

Согласно заявлению мэрии Москвы, в перечень для голосования по формированию проекта программы реновации вошли более 4,5 тыс. домов, расположенных в 85 районах "старой" столицы и шести поселениях присоединённых территорий.

"В перечень пятиэтажек для голосования жителей в целях последующего формирования проекта программы реновации включены 4566 домов в 85 районах в границах старой Москвы ужшкммт и шести поселениях на присоединённых территориях", — приводит ТАСС слова представителя столичной мэрии.

В список не попали дома из 40 районов "старой" Москвы, а также из 15 поселений Новой Москвы.

"Это районы, расположенные в ЦАО, ЮЗАО, ВАО, ЗАО, САО, СВАО, СЗАО, ЮАО, ЮВАО, ЗелАО и ТиНАО", — отметил собеседник агентства.

Список домов под снос в Москве до 2020 года ранее публиковал TopNews.

Собянин обозначил сроки реализации программы реновации

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, на реализацию программы по сносу пятиэтажек в Москве понадобиться минимум 10-15 лет.

Он напомнил, что по первой программе реновации, которая завершится в следующем году, снесено 1,9 тысячи домов.

"Ту программу заявили в 1988 году, 30 лет прошло… Если интерпретировать на сегодняшний объем, нам что понадобится 60 лет?" — цитирует мэра "КП".

"Конечно, мы не допустим, чтобы такая программа так долго реализовывалась. Но 10-15 лет – это минимальный срок, который потребуется", — сказал Собянин, пояснив, что сроки зависят о того, как скоро примут закон и программа будет официально утверждена.

"Мы сейчас ведем предварительное голосование. Сам перечень официально будет утвержден только после принятия специального закона. После этого нам потребуется какое-то время, чтобы составить программу не только с учетом перечня домов, но и технических и строительных возможностей. Даже сам подготовительный процесс достаточно сложен", — добавил он.

Собянин допустил выдачу денег взамен квартир

Также мэр Москвы заявил, что власти готовы рассмотреть варианты денежных компенсаций вместо новой квартиры для жителей домов, которые пойдут под снос в рамках программы реновации.

"Я думаю, что в конечном итоге мы найдем вариант, чтобы мы учитывали рыночную стоимость квартиры, и, если гражданин желает, компенсировали в денежном эквиваленте", — отметил градоначальник.

По его словам, проработать такой вариант рекомендовали эксперты и депутаты. Предполагается, что собственникам компенсируют стоимость равноценного нового жилья. Однако, как подчеркнул мэр, пока властям предстоит решить, что делать с разными спорыми ситуациями.

"В квартире могут быть прописаны несовершеннолетние дети, может быть несколько собственников", — уточнил Сергей Собянин.