Путин поручил ввести механизм "бесперебойного" переселения граждан из ветхого жилья с 2019 года

В целом Путин оценил позитивно работу правительства в области реализации "майских указов".

Президент России Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны поручил правительству и региональным властям разработать постоянно действующий механизм переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Нововведение должно заработать с 1 января 2019 года. Об этом пишет NEWSru.com со ссылкой на СМИ.

Также российский лидер предложил продлить на переходный период работу Фонда ужшкммт жилищно-коммунального хозяйства, который "в целом доказал свою эффективность". Путин добавил, что соответствующий проект закона в правительстве уже проработан и готов к принятию.

Кроме того глава государства обратил внимание на случаи, когда "люди по формальным, зачастую надуманным причинам не были включены в программу переселения".

"И хочу вновь повторить: масштаб проблемы, конечно, очень большой. И в число аварийных попадают дома, которые не были признаны таковыми на начало 2012 года. Разумеется, хотелось бы сделать еще больше и расширить эти рамки, но нам нужно выполнить хотя бы то, что есть", - заявил он.

Тем не менее в целом Путин оценил позитивно работу правительства в области реализации "майских указов".

"За прошедшие годы удалось придать некоторую новую динамику позитивным изменениям в наиболее чувствительных, значимых для жизни граждан сферах, таких как здравоохранение, образование, культура, ЖКХ, - сказал сегодня президент. - Разумеется, проблем здесь еще очень и очень много, и нерешенных вопросов больше, чем того, что удалось сделать".

Также Путин отметил работу руководителей регионов, подчеркнув, что в тех субъектах Федерации, где власти ответственно подошли к данной работе, "несмотря на все сложности, удалось получить действительно серьезные, заметные результаты".

"Сейчас важно в целом посмотреть на то, что сделано, обозначить проблемные зоны, сформулировать дальнейшие наши действия", - обратился Путин к участникам совещания.

Для справки. В "майские указы" от 2012 вошел указ N600 "О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем". Согласно этому указу от 7 мая 2012 года правительству было поручено снизить на 20% стоимость жилья к 2018 году, а к 2020 году - предоставить доступное жилье 60% семей. По планам, из аварийного жилья к 2018 году должны были переселить 777 тысяч семей.

Тем временем в Совете Федерации к совещанию 4 мая подготовили доклад, авторы которого предлагают размещать малоимущих граждан в домах из специального жилищного фонда на условиях договора бессрочного найма за доступную плату. Услуги ЖКХ в этих домах также должны быть недорогими.

Норму предоставления помещений из специализированного фонда согласно предложению сенаторов должны устанавливать сами регионы "исходя из минимально необходимых требований, предъявляемых к жилому помещению для постоянного проживания". Какие дома должны войти в жилищный фонд для переселения, в докладе не оговаривается.