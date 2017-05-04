Сурков прокомментировал слухи о болезни и свои "изможденные" ФОТО

Помощник президента России Владислав Сурков по его признанию был поражен размахом "похоронной процессии" из-за одной фотографии.

Помощник президента РФ Владислав Сурков в интервью журналу "Русский пионер" прокомментировал многочисленные сообщения интернет-пользователей, последовавшие за публикацией в СМИ фотографии, где он якобы выглядит очень изможденным.

"Получил большое эстетическое удовольствие от чтения посвященных мне некрологов. Какая живость слога! Что за бездна вкуса и простодушного народного юмора! Хорошо, правда, хорошо", — заявил он.

По словам Суркова, он полностью здоров, чего желает и остальным. Реакция украинских и российских СМИ его приятно удивила, так как ужшкммт политик не подозревал, что настолько популярен.

«Главное в общественной реакции — тотальное неравнодушие. Чехов призывал бояться равнодушных. А неравнодушные могут только радовать», — подчеркнул Сурков.

Сурков также заявил, что «получил эстетическое удовольствие от чтения некрологов в свою честь» и впечатлился «размахом похоронной процессии». Проводить меня в последний путь собрались сотни тысяч пользователей Рунета и Уанета. Не подозревал, что так популярен», — отметил помощник российского лидера.



«Я изменился, конечно, и это нормально, — признал помощник президента. — Ходить всю жизнь с одним и тем же выражением лица — это скучно и негигиенично. Как носить, никогда не снимая, какие-нибудь штаны. Перемены неизбежны».

По словам помощника президента, его интересует не только психологическое и социальное измерение общественной реакции, но и технический вопрос. "Например, каким аппаратом был сделан снимок? Не рентгеновским ли?" — сыронизировал Сурков.

Опроверг слухи о болезни помощника президента и политолог, руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, который лично встретился с Сурковым 3 мая уже после его поездки в Сочи.

«Выглядит отлично. Здоров. На мой вопрос про странное фото и бурную реакцию украинских СМИ со свойственной насмешливостью ответил: „Не плачь по мне, Украина!“», — написал Чеснаков на своей странице в Facebook.

Там же он разместил еще несколько фотографий, где Сурков выглядит гораздо лучше, чем на снимке, который растиражировали в Сети.

Напомним, как писал Topnews, внешний вид помощника президента Владимира Путина Владислав Сурков стал предметом бурных обсуждений в СМИ и соцсетях: чиновник предстал перед журналистами изменившимся до неузнаваемости. Снимок чиновника опубликовал накануне "Коммерсантъ", а соцсети тут же решили, что Сурков, возможно, чем-то болен.