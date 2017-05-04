Международная федерация баскетбола разрешила женщинам играть в хиджабах

Организация изменила правила, касающиеся внешнего вида спортсменок.

Специалисты Международной федерации баскетбола (ФИБА) изменили правила относительно внешнего вида спортсменок, и разрешили им выступать на соревнованиях в хиджабах. До этого такой предмет одежды был запрещен на площадке из соображений безопасности игроков.

Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на зарубежные источники, новые правила уже одобрены и официально вступят в силу с 1 октября 2017 года.

"Новое правило принято, так как ужшкммт традиционный дресс-код в некоторых странах требует покрывать голову, что не соответствовало прежним правилам", - сказано в заявлении ФИБА.

Согласно принятой поправке, головной убор должен быть белого, черного или цвета формы, он не должен прикрывать какую-либо часть лица и не должен представлять опасность получения повреждения для игрока и других игроков.