Навальному после угрозы потери зрения дали загранпаспорт

Между тем адвокат оппозиционера Развозжаева Дмитрий Аграновский уличил Навального во лжи.

Политик Алексей Навальный получил загранпаспорт и теперь сможет пройти обследование в одной из европейских клиник. Об этом сообщил сам оппозиционер в своем блоге.

"Сегодня звонок из ФМС: приходите и забирайте свой загранпаспорт. Какие-то — думаю — пранкеры. Всё же пять лет мне паспорт не давали. Но действительно: пришел, получил. Видимо, есть некое «водяное перемирие» на медицинские темы. Теперь могу поехать на обследование и лечение в одну из клиник, специализирующихся ужшкммт по ожогам глаз", - написал он.

Отвечая на вопрос, почему нельзя вылечить глаз в России, он ответил, что его и так лечат "самые классные" врачи.

"Очень мило и душевно меня успокаивают, когда видят, что я впадаю в легкий ужас от идеи уколов в роговицу глаза и вынимания чего-то из него пинцетом. Только и они сами рекомендуют мне ехать в специализированные клиники, особенно с учётом того, что может маячить мне пересадка роговицы. Вчерашний замер показал у меня 15% зрения на правом глазу. Но шансы есть, будем лечить", - резюмировал он.

Между тем адвокат оппозиционера Развозжаева Дмитрий Аграновский уличил Навального во лжи. 22 апреля Алексей Навальный на открытии своего штаба во Владимире заявил о том, что активно принимал участие в сборе средств для политзаключённых, осуждённых по "болотному делу".

В частности, известный оппозиционер заявил, что собирал деньги для Леонида Развозжаева, который был осуждён в рамках одного уголовного дела с Сергеем Удальцовым, получил 4,5 года колонии и 7 апреля был выпущен на свободу после отбытия срока заключения. Накануне известный адвокат и правозащитница Виолетта Волкова выложила на своём YouTube-канале комментарий защитника Развозжаева — Дмитрия Аграновского, который ставит под сомнение слова Навального о помощи, якобы оказываемой им осуждённым по "болотному делу".

Дмитрий Аграновский в своём комментарии обвинил Алексея Навального во лжи. По словам адвоката Развозжаева, ни его подзащитный, ни он сам никаких денег от Навального или его команды не получали. При этом он заявил, что все подобные сборы средств непонятно для кого предназначались и до адресата сбора помощи в основной своей массе не дошли, пишет Лайф.